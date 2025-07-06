Клубный чемпионат мира06 июля 2025, 03:11 |
27
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ФОТО. Назван лучший игрок матча 1/4 финала КЧМ-2025 Реал – Боруссия
Фран Гарсия получил индивидуальную награду
06 июля 2025, 03:11 |
27
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5 июля состоялся матч 1/4 финала клубного чемпионата мира между командами «Реал» Мадрид (Испания) и «Боруссия» Дортмунд (Германия).
Поединок прошел на стадионе «Мидоулендс» в городе Ист-Рутерфорд. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу мадридцев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua.
Технические наблюдатели ФИФА назвали лучшим игроком матча – Франа Гарсию («Реал» Мадрид).
Фран Гарсия забил мяч на 20-й минуте матча и установил счет 2:0.
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