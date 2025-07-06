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Клубный чемпионат мира
06 июля 2025, 03:11 |
27
0

ФОТО. Назван лучший игрок матча 1/4 финала КЧМ-2025 Реал – Боруссия

Фран Гарсия получил индивидуальную награду

06 июля 2025, 03:11 |
27
0
ФОТО. Назван лучший игрок матча 1/4 финала КЧМ-2025 Реал – Боруссия
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июля состоялся матч 1/4 финала клубного чемпионата мира между командами «Реал» Мадрид (Испания) и «Боруссия» Дортмунд (Германия).

Поединок прошел на стадионе «Мидоулендс» в городе Ист-Рутерфорд. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу мадридцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua.

Технические наблюдатели ФИФА назвали лучшим игроком матча – Франа Гарсию («Реал» Мадрид).

Фран Гарсия забил мяч на 20-й минуте матча и установил счет 2:0.

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Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Реал - Боруссия Д Фран Гарсия лучший игрок
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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