ФОТО. Назван лучший игрок матча 1/4 финала КЧМ-2025 Реал – Боруссия

5 июля состоялся матч 1/4 финала клубного чемпионата мира между командами «Реал» Мадрид (Испания) и «Боруссия» Дортмунд (Германия).

Поединок прошел на стадионе «Мидоулендс» в городе Ист-Рутерфорд. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу мадридцев.

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Технические наблюдатели ФИФА назвали лучшим игроком матча – Франа Гарсию («Реал» Мадрид).

Фран Гарсия забил мяч на 20-й минуте матча и установил счет 2:0.