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Испания
06 июля 2025, 23:44 |
1143
0

Тибо КУРТУА: «Это очень плохая новость для Реала»

Вратарь – об удалении Дина Хейсена

06 июля 2025, 23:44 |
1143
0
Тибо КУРТУА: «Это очень плохая новость для Реала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

5 июля прошел матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд.

Коллективы сыграли на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сливочных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В конце матча красную карточку получил новичок клуба Дин Хейсен, который пропустит полуфинал против ПСЖ. Этот эпизод прокомментировал Тибо Куртуа.

«Я еще не думаю о полуфинале. Отсутствие Хейсена в этом матче это плохие проблемы для Реала, но мы попробуем наверстать упущенное», – сказал Тибо.

Матч против ПСЖ мадридский клуб проведет 8 июля в 22:00 по Киеву.

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Хаби Алонсо Реал Мадрид Тибо Куртуа клубный чемпионат мира по футболу Дин Хейсен ПСЖ
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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