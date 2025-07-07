Хаби АЛОНСО: «Реалу очень повезло, что у нас такой вратарь»
Испанец в восторге от Тибо Куртуа
5 июля прошел матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд.
Коллективы сыграли на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сливочных.
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На 90+9-й минуте вратарь мадридцев Тибо Куртуа спас клуб от ничьей, совершив невероятный сейв.
После матча наставник бланкос Хаби Алонсо похвалил конкурента Андрея Лунина
«Когда Куртуа отбил, я подумал, что нам очень повезло иметь такого голкипера. Это один из тех вратарей, которые выигрывают матчи. Его влияние на команду очень положительное. Нам действительно повезло, что он с нами», – сказал Куртуа.
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