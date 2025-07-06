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Клубный чемпионат мира
06 июля 2025, 11:18 |
496
0

Форвард Реала: «Не хочу, чтобы меня определяли только из-за этого»

Гонсало Гарсия забил «Боруссию» и помог мадридскому клубу выйти в полуфинал КЧМ

06 июля 2025, 11:18 |
496
0
Форвард Реала: «Не хочу, чтобы меня определяли только из-за этого»
ФК Реал Мадрид. Гонсало Гарсия.

Нападающий мадридского «Реала» Гонсало Гарсия прокомментировал матч с «Боруссией» Дортмунд, в котором он отметился забитым мячом. Королевский клуб одолел минимально соперника со счетом 3:2 и вышел в полуфинал клубного чемпионата мира.

«Для меня было немыслимо иметь четыре гола на этом этапе. Я счастлив, что снова забил, но еще больше радуюсь победе, работе всей команды и выходу в полуфинал.

Передача Арды Гюлера была настоящим лакомством, как и перед этим пас Трента. Тренер просил нас правильно занимать пространство, и на самом деле, получив такую передачу, мне оставалось лишь подставить ногу.

Именно детали решают судьбу матчей. В футболе побеждают в двух штрафных площадках, и нам повезло иметь Куртуа – лучшего вратаря в мире. Как и сегодня, он не раз нас выручал.

Я тоже могу выполнять роль завершителя в штрафной площади. Но я не хочу, чтобы меня определяли только из-за этого – я могу дать команде гораздо больше и в других ситуациях. Но сейчас, находясь на этой позиции, пока забиваю - все хорошо», – сказал Гарсия.

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Боруссия Дортмунд Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Гонсало Гарсия
Андрей Витренко Источник: ФК Реал Мадрид
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