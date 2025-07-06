Хаби АЛОНСО: «Этот матч станет серьезным вызовом для Реала»
Испанец поделился ожиданиями от полуфинального матча клубного чемпионата мира против ПСЖ
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от матча против ПСЖ в полуфинале клубного чемпионата мира. Испанец лаконично заявил, что этот матч станет проверкой для «сливочных».
«Матч с «ПСЖ» станет для нас серьезным вызовом, но сегодня было много позитива, так что с нетерпением ждем следующей игры», — сказал Алонсо.
В матчах 1/4 финала клубного чемпионата мира ПСЖ уверенно обыграл мюнхенскую «Баварию» (2:0), а мадридский «Реал» устроил настоящий триллер в игре против дортмундской «Боруссии» (3:2).
Полуфинальный матч Лиги чемпионов между ПСЖ и Реалом запланирован на среду, 9 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Реал установил клубный рекорд в матче против Боруссии
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