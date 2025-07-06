Хаби АЛОНСО: «Этот матч станет серьезным вызовом для Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от матча против ПСЖ в полуфинале клубного чемпионата мира. Испанец лаконично заявил, что этот матч станет проверкой для «сливочных».

«Матч с «ПСЖ» станет для нас серьезным вызовом, но сегодня было много позитива, так что с нетерпением ждем следующей игры», — сказал Алонсо.

В матчах 1/4 финала клубного чемпионата мира ПСЖ уверенно обыграл мюнхенскую «Баварию» (2:0), а мадридский «Реал» устроил настоящий триллер в игре против дортмундской «Боруссии» (3:2).

Полуфинальный матч Лиги чемпионов между ПСЖ и Реалом запланирован на среду, 9 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Реал установил клубный рекорд в матче против Боруссии