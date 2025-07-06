Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Орлов впервые стал чемпионом турнира ATP Challenger Tour в парном разряде
ATP
06 июля 2025, 11:07 | Обновлено 06 июля 2025, 11:09
9
0

Орлов впервые стал чемпионом турнира ATP Challenger Tour в парном разряде

Украинец и его напарник Сантьяго Родригес Таверна переиграли тандем Мирча Жекан / Богдан Павел

06 июля 2025, 11:07 | Обновлено 06 июля 2025, 11:09
9
0
Орлов впервые стал чемпионом турнира ATP Challenger Tour в парном разряде
BTU

Украинский теннисист Владислав Орлов выиграл парный трофей на грунтовом челленджере ATP 75 в Брашове (Румыния).

В финальном поединке 30-летний украинец и его напарник Сантьяго Родригес Таверна из Аргентины переиграли румынский тандем Мирча Жекан / Богдан Павел.

Теннисисты провели на корте 1 час и 51 минуту.

ATP 75 Брашов. Грунт.

Парный разряд. Финал

Владислав Орлов (Украина) / Сантьяго Родригес Таверна (Аргентина) – Мирча Жекан (Румыния) / Богдан Павел (Румыния) – 4:6, 7:6 (7:5), 10:7

30-летний Владислав Орлов третий раз в карьере дошел до финала на турнирах серии челленджер в парном разряде и впервые стал победителем на соревнованиях этой категории. Ранее в этом сезоне, украинец завоевал два парных титула на турнирах ITF.

Для украинского теннисиста это 21-й парный трофей в профессиональной карьере.

По теме:
Рейтинг ATP. Накануне Уимблдона не произошло никаких изменений в топ-10
Рейтинг ATP. На сколько Алькарас подкрался к Синнеру после трофея в Лондоне
Украинские теннисисты выиграли парный трофей на грунтовом турнире в Венгрии
Владислав Орлов трофеи украинцев в теннисе
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Претендент на трансфер Забарного отказался от игрока сборной Украины
Футбол | 05 июля 2025, 14:07 1
Претендент на трансфер Забарного отказался от игрока сборной Украины
Претендент на трансфер Забарного отказался от игрока сборной Украины

«Ньюкасл» подпишет Джорджо Скальвини вместо защитника «Борнмута»

Назван лучший футболист в истории. Кто опередил Пеле и Марадону?
Футбол | 06 июля 2025, 09:10 4
Назван лучший футболист в истории. Кто опередил Пеле и Марадону?
Назван лучший футболист в истории. Кто опередил Пеле и Марадону?

Первое место занял Лионель Месси

Матч Ястремской в 1/16 финала Уимблдона прерван. Даяне нужен камбек
Теннис | 05.07.2025, 13:59
Матч Ястремской в 1/16 финала Уимблдона прерван. Даяне нужен камбек
Матч Ястремской в 1/16 финала Уимблдона прерван. Даяне нужен камбек
Джокович одержал сотую победу на Уимблдоне и вышел в четвертый раунд
Теннис | 05.07.2025, 22:14
Джокович одержал сотую победу на Уимблдоне и вышел в четвертый раунд
Джокович одержал сотую победу на Уимблдоне и вышел в четвертый раунд
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Без комментариев. Я не понимала вообще, что происходит»
Теннис | 05.07.2025, 21:52
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Без комментариев. Я не понимала вообще, что происходит»
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Без комментариев. Я не понимала вообще, что происходит»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Салах принял срочное решение после трагической гибели Диогу Жоты
Салах принял срочное решение после трагической гибели Диогу Жоты
04.07.2025, 11:04 2
Футбол
ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
05.07.2025, 20:03 4
Футбол
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
04.07.2025, 09:04 11
Футбол
Свитолина не сумела одолеть 23-ю ракетку в 3-м раунде и покинула Уимблдон
Свитолина не сумела одолеть 23-ю ракетку в 3-м раунде и покинула Уимблдон
04.07.2025, 21:33 51
Теннис
Победительница четырех турниров Grand Slam вылетела из Уимблдона-2025
Победительница четырех турниров Grand Slam вылетела из Уимблдона-2025
04.07.2025, 15:58 6
Теннис
БАКОЛЕ: «Дюбуа никогда не остановит Усика, это сделает только один боксер»
БАКОЛЕ: «Дюбуа никогда не остановит Усика, это сделает только один боксер»
05.07.2025, 06:28 6
Бокс
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
06.07.2025, 06:47
Бокс
Винисиус ЖУНИОР: «Никогда не забуду того, что сказал мне Роналду»
Винисиус ЖУНИОР: «Никогда не забуду того, что сказал мне Роналду»
04.07.2025, 23:21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем