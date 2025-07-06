Орлов впервые стал чемпионом турнира ATP Challenger Tour в парном разряде
Украинец и его напарник Сантьяго Родригес Таверна переиграли тандем Мирча Жекан / Богдан Павел
Украинский теннисист Владислав Орлов выиграл парный трофей на грунтовом челленджере ATP 75 в Брашове (Румыния).
В финальном поединке 30-летний украинец и его напарник Сантьяго Родригес Таверна из Аргентины переиграли румынский тандем Мирча Жекан / Богдан Павел.
Теннисисты провели на корте 1 час и 51 минуту.
ATP 75 Брашов. Грунт.
Парный разряд. Финал
Владислав Орлов (Украина) / Сантьяго Родригес Таверна (Аргентина) – Мирча Жекан (Румыния) / Богдан Павел (Румыния) – 4:6, 7:6 (7:5), 10:7
30-летний Владислав Орлов третий раз в карьере дошел до финала на турнирах серии челленджер в парном разряде и впервые стал победителем на соревнованиях этой категории. Ранее в этом сезоне, украинец завоевал два парных титула на турнирах ITF.
Для украинского теннисиста это 21-й парный трофей в профессиональной карьере.
ATP Challenger!— Notícias Esportivas (@Not_Esportivas) July 6, 2025
Parabéns aos duplistas campeões, o ucraniano Vladyslav Orlov 🇺🇦 e o argentino Santiago Rodriguez🇦🇷 que conquistaram o @ATPChallenger de Brasov na Romênia#ATPChallenger #tennis #OnTheRise #BraşovTennis #IonTiriacChallenger #VladyslavOrlov #SantiagoRodriguezTaverna pic.twitter.com/PmemJuAGfz
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