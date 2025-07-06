Орлов впервые стал чемпионом турнира ATP Challenger Tour в парном разряде

Украинский теннисист Владислав Орлов выиграл парный трофей на грунтовом челленджере ATP 75 в Брашове (Румыния).

В финальном поединке 30-летний украинец и его напарник Сантьяго Родригес Таверна из Аргентины переиграли румынский тандем Мирча Жекан / Богдан Павел.

Теннисисты провели на корте 1 час и 51 минуту.

ATP 75 Брашов. Грунт.

Парный разряд. Финал

Владислав Орлов (Украина) / Сантьяго Родригес Таверна (Аргентина) – Мирча Жекан (Румыния) / Богдан Павел (Румыния) – 4:6, 7:6 (7:5), 10:7



30-летний Владислав Орлов третий раз в карьере дошел до финала на турнирах серии челленджер в парном разряде и впервые стал победителем на соревнованиях этой категории. Ранее в этом сезоне, украинец завоевал два парных титула на турнирах ITF.

Для украинского теннисиста это 21-й парный трофей в профессиональной карьере.