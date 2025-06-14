Украинский теннисист взял 20-й парный трофей в карьере на турнире в Чехии

Украинский теннисист Владислав Орлов выиграл парный трофей на грунтовом турнире ITF M25 в Ческой Липе (Чехия).

В финальном поединке 30-летний украинец и его напарник Филиппо Романо из Италии, получившие первый номер посева, в двух сетах переиграли чешский тандем Ян Кумстат / Давид Поляк.

Орлов и Романо оформили три эйса, допустили четыре двойные ошибки, проиграли один гейм на своей подаче и сделали три брейка. Теннисисты провели на корте 1 час и 24 минуты.

ITF M25 Ческа Липа. Грунт.

Парный разряд. Финал

Владислав Орлов(Украина) / Филиппо Романо (Италия) [1] – Ян Кумстат (Чехия) / Давид Поляк (Чехия) – 7:6 (7:4), 6:1

Для Владислава Орлова это 20-й парный трофей в карьере и второй в этом сезоне.