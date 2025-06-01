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ITF
01 июня 2025, 00:26 | Обновлено 01 июня 2025, 00:28
80
0

Украинский теннисист выиграл парный трофей на хардовом турнире в Ташкенте

Владислав Орлов взял 19-й парный трофей в карьере

01 июня 2025, 00:26 | Обновлено 01 июня 2025, 00:28
80
0
Украинский теннисист выиграл парный трофей на хардовом турнире в Ташкенте
Instagram. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов выиграл парный трофей на хардовом турнире ITF M15 в Ташкенте (Узбекистан).

В финальном поединке 30-летний украинец и его напарник Сергей Фомин из Узбекистана в двух сетах переиграли индийский тандем Ишак Экбал / Нитин Кумар Синха.

Дуэт Орлова и Фомина получил на турнире в Ташкенте первый номер посева.

ITF M15 Ташкент. Хард.

Парный разряд. Финал

Владислав Орлов(Украина) / Сергей Фомин (Узбекистан) [1] – Ишак Экбал (Индия) / Нитин Кумар Синха (Индия) [2] – 6:2, 6:4

Для Владислава Орлова это 19-й парный трофей в карьере и первый в этом сезоне.

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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