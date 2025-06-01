Украинский теннисист выиграл парный трофей на хардовом турнире в Ташкенте
Владислав Орлов взял 19-й парный трофей в карьере
Украинский теннисист Владислав Орлов выиграл парный трофей на хардовом турнире ITF M15 в Ташкенте (Узбекистан).
В финальном поединке 30-летний украинец и его напарник Сергей Фомин из Узбекистана в двух сетах переиграли индийский тандем Ишак Экбал / Нитин Кумар Синха.
Дуэт Орлова и Фомина получил на турнире в Ташкенте первый номер посева.
ITF M15 Ташкент. Хард.
Парный разряд. Финал
Владислав Орлов(Украина) / Сергей Фомин (Узбекистан) [1] – Ишак Экбал (Индия) / Нитин Кумар Синха (Индия) [2] – 6:2, 6:4
Для Владислава Орлова это 19-й парный трофей в карьере и первый в этом сезоне.
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