Украинский теннисист выиграл парный трофей на хардовом турнире в Ташкенте

Украинский теннисист Владислав Орлов выиграл парный трофей на хардовом турнире ITF M15 в Ташкенте (Узбекистан).

В финальном поединке 30-летний украинец и его напарник Сергей Фомин из Узбекистана в двух сетах переиграли индийский тандем Ишак Экбал / Нитин Кумар Синха.

Дуэт Орлова и Фомина получил на турнире в Ташкенте первый номер посева.

ITF M15 Ташкент. Хард.

Парный разряд. Финал

Владислав Орлов(Украина) / Сергей Фомин (Узбекистан) [1] – Ишак Экбал (Индия) / Нитин Кумар Синха (Индия) [2] – 6:2, 6:4

Для Владислава Орлова это 19-й парный трофей в карьере и первый в этом сезоне.