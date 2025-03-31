Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Орлов за 4 часа выиграл стартовый матч квалификации челленджера в Бразили
ATP
31 марта 2025, 07:19 | Обновлено 31 марта 2025, 10:11
177
0

Орлов за 4 часа выиграл стартовый матч квалификации челленджера в Бразили

Украинец победил неуступчивого перуаца Арклона Уэртаса дель Пино

31 марта 2025, 07:19 | Обновлено 31 марта 2025, 10:11
177
0
Орлов за 4 часа выиграл стартовый матч квалификации челленджера в Бразили
Instagram. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов (ATP 591) победил в матче первого квалификационного раунда на грунтовом челленджере в Кампинасе, Бразилия.

Владиславу понадобилось 3 часа и 54 минуты, чтобы одолеть перуанца Арклона Уэртаса дель Пино (ATP 1254). По ходу матча украинец допустил 14 двойных ошибок, отыграл в общей сложности 7 матчболов, уступал 0:3 на решающем тай-брейке, но вырвал победу.

Челленджер, Кампинас (Бразилия). Грунт. Квалификация, полуфинал

Владислав Орлов (Украина) – Арклон Уэртас дель Пино (Перу) – 4:6, 7:6 (7:0), 7:6 (9:7)

31 марта в финале квалификации Орлов сыграет против перуанца Коннера Уэртаса дель Пино (ATP 795) – младшего брата побежденного соперника. Недавно Владислав играл против Коннера на челленджере в чилийском Консепсьоне, где уступил ему со счетом 3:6, 6:7 (4:7).

По теме:
Владислав Орлов не сумел преодолеть 1-й раунд челленджера в Консепсьоне
Рейтинг АТР. Дисквалифицированный Синнер оторвался от Зверева и Алькараса
Рейтинг АТР. Циципас снова в топ-10, дебют чемпиона Акапулько в двадцатке
Владислав Орлов
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Месси отпраздновал гол, сымитировав форхенд. Джокович отреагировал
Футбол | 30 марта 2025, 17:16 1
ВИДЕО. Месси отпраздновал гол, сымитировав форхенд. Джокович отреагировал
ВИДЕО. Месси отпраздновал гол, сымитировав форхенд. Джокович отреагировал

Видимо, именно Новак попросил Лионеля так отпраздновать

«Ты хочешь?». Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо
Футбол | 30 марта 2025, 13:56 4
«Ты хочешь?». Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо
«Ты хочешь?». Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо

Илья Крупский мог стать футболистом киевского клуба

Без Шапаренко. Игрок сборной Украины назвал 3 лучших футболистов из УПЛ
Футбол | 31.03.2025, 10:35
Без Шапаренко. Игрок сборной Украины назвал 3 лучших футболистов из УПЛ
Без Шапаренко. Игрок сборной Украины назвал 3 лучших футболистов из УПЛ
Многомиллионные предложения. Нападающий Барсы поставил условие руководству
Футбол | 30.03.2025, 12:10
Многомиллионные предложения. Нападающий Барсы поставил условие руководству
Многомиллионные предложения. Нападающий Барсы поставил условие руководству
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это самый умный игрок, которого я встречал»
Футбол | 31.03.2025, 07:50
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это самый умный игрок, которого я встречал»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это самый умный игрок, которого я встречал»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
29.03.2025, 20:22 8
Футбол
Под свист трибун. Ветеран Ракицкий дебютировал за Черноморец
Под свист трибун. Ветеран Ракицкий дебютировал за Черноморец
30.03.2025, 17:18 18
Футбол
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
29.03.2025, 23:43 21
Футбол
Мать всех битв. Олимпиакос с дублем Яремчука перестрелял вечного соперника
Мать всех битв. Олимпиакос с дублем Яремчука перестрелял вечного соперника
30.03.2025, 22:59 17
Футбол
Непобежденный украинский супертяж завоевал первый титул в карьере
Непобежденный украинский супертяж завоевал первый титул в карьере
29.03.2025, 21:44 3
Бокс
ВИДЕО. Довбик вывел Рому вперед на последних минутах тяжелого матча Серии А
ВИДЕО. Довбик вывел Рому вперед на последних минутах тяжелого матча Серии А
29.03.2025, 23:30 6
Футбол
«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
29.03.2025, 08:44
Бокс
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
30.03.2025, 08:32 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем