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Уимблдон
06 июля 2025, 10:21 | Обновлено 06 июля 2025, 10:22
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СВЕНТЕК: «Чувствую себя на траве гораздо комфортнее, чем в предыдущие годы»

Польская теннисистка дала пресс-конференцию

06 июля 2025, 10:21 | Обновлено 06 июля 2025, 10:22
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СВЕНТЕК: «Чувствую себя на траве гораздо комфортнее, чем в предыдущие годы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Польская теннисистка и четвертая ракетка мира Ига Свентек после убедительной победы над Даниэль Коллинз в 1/16 финала Уимблдона 2025 появилась на пресс-конференции, чтобы поделиться своими ощущениями.

«Я очень довольна своим уровнем игры. Думаю, я наконец-то достигла той стабильности, к которой давно стремилась, и чувствую себя на траве гораздо комфортнее, чем в предыдущие годы.

Очень важно иметь больше времени на тренировки и матчи на этом покрытии, а также уметь полностью сосредотачиваться на каждом розыгрыше. Я стараюсь не ожидать ничего заранее и подстраиваться под любую ситуацию в матче», – заявила польская спортсменка.

Слабые результаты на грунте и ментальное выгорание, которое Свентек демонстрировала в первой половине сезона, вызывали обеспокоенность по поводу ее будущего. Она даже намекала на возможный перерыв в карьере на несколько месяцев. Теперь же она сыграет в 1/8 финала с Кларой Таусон, которая уверенно прошла чемпионку Уимблдона 2022 Елену Рыбакину.

«Это будет для меня серьезное испытание: у нее отличное чувство мяча, она очень талантлива и способна пробить навылет из любой позиции. Мне нужно будет показать свою лучшую игру, если я хочу победить», – сказала Свентек, нацеленная повторить свой лучший результат в карьере на британском Шлеме.

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Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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