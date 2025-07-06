ВИДЕО. Мбаппе посвятил забитый гол Диогу Жоте, который погиб в ДТП

5 июля в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира мадридский «Реал» одержал тяжелую победу над дортмундской «Боруссией» — 3:2.

На 90+4-й минуте гол на свой счет записал французский легионер «Реала» Килиан Мбаппе.

После забитого гола Мбаппе подбежал к ближайшей камере и посвятил гол погибшему Диего Жоте.

Гол Килиана помог мадридцам квалифицироваться в полуфинал клубного чемпионата мира.

Ранее стало известно, что игрок «Ливерпуля» и сборной Португалии Диего Жота погиб в ДТП.