ВИДЕО. Мбаппе посвятил забитый гол Диогу Жоте, который погиб в ДТП
Мадридский «Реал» одержал непростую победу над «Боруссией» из Дортмунда
5 июля в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира мадридский «Реал» одержал тяжелую победу над дортмундской «Боруссией» — 3:2.
На 90+4-й минуте гол на свой счет записал французский легионер «Реала» Килиан Мбаппе.
После забитого гола Мбаппе подбежал к ближайшей камере и посвятил гол погибшему Диего Жоте.
Гол Килиана помог мадридцам квалифицироваться в полуфинал клубного чемпионата мира.
Ранее стало известно, что игрок «Ливерпуля» и сборной Португалии Диего Жота погиб в ДТП.
Kylian Mbappé honors Diogo Jota with a heartfelt celebration 🤍 pic.twitter.com/jZw6rldMLQ— DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025
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