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  4. ВИДЕО. Мбаппе посвятил забитый гол Диогу Жоте, который погиб в ДТП
Клубный чемпионат мира
06 июля 2025, 02:51 |
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ВИДЕО. Мбаппе посвятил забитый гол Диогу Жоте, который погиб в ДТП

Мадридский «Реал» одержал непростую победу над «Боруссией» из Дортмунда

06 июля 2025, 02:51 |
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ВИДЕО. Мбаппе посвятил забитый гол Диогу Жоте, который погиб в ДТП
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июля в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира мадридский «Реал» одержал тяжелую победу над дортмундской «Боруссией» — 3:2.

На 90+4-й минуте гол на свой счет записал французский легионер «Реала» Килиан Мбаппе.

После забитого гола Мбаппе подбежал к ближайшей камере и посвятил гол погибшему Диего Жоте.

Гол Килиана помог мадридцам квалифицироваться в полуфинал клубного чемпионата мира.

Ранее стало известно, что игрок «Ливерпуля» и сборной Португалии Диего Жота погиб в ДТП.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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