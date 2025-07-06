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Клубный чемпионат мира
06 июля 2025, 04:42 | Обновлено 06 июля 2025, 05:18
104
0

Венсан КОМПАНИ: «Команде нужно перезагрузиться»

«Барария» покинула клубный чемпионат мира на стадии четвертьфинала

06 июля 2025, 04:42 | Обновлено 06 июля 2025, 05:18
104
0
Венсан КОМПАНИ: «Команде нужно перезагрузиться»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал поражение от ПСЖ (0:2) в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира.

«Травма Мусиалы – это было эмоционально. Конечно, это не выглядело хорошо. Надеюсь, все не слишком серьезно, хотя выглядело плохо. Желаю ему скорейшего выздоровления.

Я не из тех, кто на это жалуется. Это факт – и это произошло. Но наша борьба заключается в том, чтобы еще до начала сезона сделать все, чтобы это не повторилось. Нужно оставаться спокойными и объективными. Честно говоря, здесь еще и удача нужна. С травмой Мусиалы мы ничего не могли поделать. Вы можете контролировать все, но такое случается.

Завтра мы возвращаемся домой, а затем – трехнедельный отпуск. Предсезонная подготовка начнется не раньше чем через три недели. Ребятам нужно перезагрузиться и немного дистанцироваться, чтобы сделать следующий шаг.

Я редко бываю настолько злым во время перерыва. И это не на игроков – я понимаю, что в жизни есть вещи поважнее. Но для этих ребят футбол – это вся их жизнь. Кто-то, как Джамал, живет этим. Он только что вернулся после травмы – и теперь это. Чувствуешь себя бессильным. У меня до сих пор кипит кровь – не из-за результата, потому что это футбол, а из-за того, что это случилось с человеком, который так сильно любит игру».

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Венсан Компани Бавария клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ ПСЖ - Бавария пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: Bayern & Germany
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