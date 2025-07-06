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  4. Луис ЭНРИКЕ: «Это было тяжело, но ПСЖ заслуживает полуфинал»
Клубный чемпионат мира
06 июля 2025, 01:25 |
69
0

Луис ЭНРИКЕ: «Это было тяжело, но ПСЖ заслуживает полуфинал»

Французский клуб планирует выиграть еще один титул

06 июля 2025, 01:25 |
69
0
Луис ЭНРИКЕ: «Это было тяжело, но ПСЖ заслуживает полуфинал»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал победу команды над «Баварией» в четвертьфинале клубного чемпионата мира.

«Это был очень сложный матч. Всегда трудно играть против такой большой команды, как «Бавария». Особенно учитывая то, что в конце игры мы остались сначала вдесятером, а затем вдевятером — это было очень тяжело. Думаю, игра была равной. Мы знали заранее, что будет непросто, но мы счастливы.

Теперь нужно восстановиться и сосредоточиться на полуфинале. В этом чрезвычайно длинном сезоне – приехать сюда с таким настроением, которое команда демонстрирует на каждой тренировке и в каждом матче...

Думаю, мы заслуживаем быть здесь. И наши болельщики также заслуживают это видеть. Надеюсь, мы продолжим прогрессировать и сможем сыграть еще один финал – это наша цель».

Ранее ПСЖ одержал победу над Баварией (2:0) в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира.

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Бавария клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ ПСЖ - Бавария Луис Энрике пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК ПСЖ
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