Луис ЭНРИКЕ: «Это было тяжело, но ПСЖ заслуживает полуфинал»

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал победу команды над «Баварией» в четвертьфинале клубного чемпионата мира.

«Это был очень сложный матч. Всегда трудно играть против такой большой команды, как «Бавария». Особенно учитывая то, что в конце игры мы остались сначала вдесятером, а затем вдевятером — это было очень тяжело. Думаю, игра была равной. Мы знали заранее, что будет непросто, но мы счастливы.

Теперь нужно восстановиться и сосредоточиться на полуфинале. В этом чрезвычайно длинном сезоне – приехать сюда с таким настроением, которое команда демонстрирует на каждой тренировке и в каждом матче...

Думаю, мы заслуживаем быть здесь. И наши болельщики также заслуживают это видеть. Надеюсь, мы продолжим прогрессировать и сможем сыграть еще один финал – это наша цель».

Ранее ПСЖ одержал победу над Баварией (2:0) в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира.