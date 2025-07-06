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Клубный чемпионат мира
06 июля 2025, 05:40 | Обновлено 06 июля 2025, 05:45
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Дуэ и Дембеле обновили свои индивидуальные рекорды в матче против Баварии

Голы французов подарили ПСЖ путевку в полуфинал КЧС

06 июля 2025, 05:40 | Обновлено 06 июля 2025, 05:45
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0
Дуэ и Дембеле обновили свои индивидуальные рекорды в матче против Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче четвертьфинала клубного чемпионата мира ПСЖ победил Баварию со счетом 2:0.

Голами в составе парижан отметились Дезире Дуэ и Усман Дембеле.

Усман Дембеле отметился своим очередным результативным действием за ПСЖ в 2025 году. Он является лидером среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов во всех турнирах.

  • 34 (26+8) – Усман Дембеле (ПСЖ)
  • 31 (17+14) – Рафинья (Барселона)
  • 30 (29+1) – Килиан Мбаппе (Реал)

Этот гол стал для Дембеле 40-м в составе ПСЖ во всех соревнованиях. Сделал он это за 93 матча. Интересным фактом является то, что в составе Барселоны француз забил 40 голов за 185 матчей.

Дезире Дуэ также продолжил свою уникальную серию. В тех официальных матчах за ПСЖ, в которых он забивал гол, команда непременно побеждала (14-0-0).

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Бавария клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ ПСЖ - Бавария Дезире Дуэ Усман Дембеле статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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