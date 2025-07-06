Дуэ и Дембеле обновили свои индивидуальные рекорды в матче против Баварии

В матче четвертьфинала клубного чемпионата мира ПСЖ победил Баварию со счетом 2:0.

Голами в составе парижан отметились Дезире Дуэ и Усман Дембеле.

Усман Дембеле отметился своим очередным результативным действием за ПСЖ в 2025 году. Он является лидером среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов во всех турнирах.

34 (26+8) – Усман Дембеле (ПСЖ)

31 (17+14) – Рафинья (Барселона)

30 (29+1) – Килиан Мбаппе (Реал)

Этот гол стал для Дембеле 40-м в составе ПСЖ во всех соревнованиях. Сделал он это за 93 матча. Интересным фактом является то, что в составе Барселоны француз забил 40 голов за 185 матчей.

Дезире Дуэ также продолжил свою уникальную серию. В тех официальных матчах за ПСЖ, в которых он забивал гол, команда непременно побеждала (14-0-0).