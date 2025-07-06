Дуэ и Дембеле обновили свои индивидуальные рекорды в матче против Баварии
Голы французов подарили ПСЖ путевку в полуфинал КЧС
В матче четвертьфинала клубного чемпионата мира ПСЖ победил Баварию со счетом 2:0.
Голами в составе парижан отметились Дезире Дуэ и Усман Дембеле.
Усман Дембеле отметился своим очередным результативным действием за ПСЖ в 2025 году. Он является лидером среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов во всех турнирах.
- 34 (26+8) – Усман Дембеле (ПСЖ)
- 31 (17+14) – Рафинья (Барселона)
- 30 (29+1) – Килиан Мбаппе (Реал)
Этот гол стал для Дембеле 40-м в составе ПСЖ во всех соревнованиях. Сделал он это за 93 матча. Интересным фактом является то, что в составе Барселоны француз забил 40 голов за 185 матчей.
Дезире Дуэ также продолжил свою уникальную серию. В тех официальных матчах за ПСЖ, в которых он забивал гол, команда непременно побеждала (14-0-0).
⭐️ DESIRÉ DOUÉ ⭐️#FIFACWC pic.twitter.com/p7M7QAHVvm— Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) July 5, 2025
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