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  4. ФОТО. В память о Жоте. Дембеле повторил празднование португальца
Клубный чемпионат мира
05 июля 2025, 21:28 | Обновлено 05 июля 2025, 21:29
2231
0

ФОТО. В память о Жоте. Дембеле повторил празднование португальца

Усман посвятил свой гол погибшему игроку Ливерпуля

05 июля 2025, 21:28 | Обновлено 05 июля 2025, 21:29
2231
0
ФОТО. В память о Жоте. Дембеле повторил празднование португальца
Sky Sports

Вингер ПСЖ Усман Дембеле забил мяч ворота Баварии (2:0) в матче четвертьфинала Клубного чемпионата мира и посвятил свой гол Диогу Жоте, который погиб в автокатастрофе.

Португальский игрок Ливерпуля часто праздновал голы, демонстрируя, мол, он играет в компьютерную игру.

Это же повторил и Дембеле после мяча в ворота мюнхенской команды.

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Усман Дембеле Диогу Жота ПСЖ Ливерпуль клубный чемпионат мира по футболу фото
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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