ФОТО. В память о Жоте. Дембеле повторил празднование португальца

Вингер ПСЖ Усман Дембеле забил мяч ворота Баварии (2:0) в матче четвертьфинала Клубного чемпионата мира и посвятил свой гол Диогу Жоте, который погиб в автокатастрофе.

Португальский игрок Ливерпуля часто праздновал голы, демонстрируя, мол, он играет в компьютерную игру.

Это же повторил и Дембеле после мяча в ворота мюнхенской команды.