Клубный чемпионат мира05 июля 2025, 21:28 | Обновлено 05 июля 2025, 21:29
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ФОТО. В память о Жоте. Дембеле повторил празднование португальца
Усман посвятил свой гол погибшему игроку Ливерпуля
05 июля 2025, 21:28 | Обновлено 05 июля 2025, 21:29
2231
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Вингер ПСЖ Усман Дембеле забил мяч ворота Баварии (2:0) в матче четвертьфинала Клубного чемпионата мира и посвятил свой гол Диогу Жоте, который погиб в автокатастрофе.
Португальский игрок Ливерпуля часто праздновал голы, демонстрируя, мол, он играет в компьютерную игру.
Это же повторил и Дембеле после мяча в ворота мюнхенской команды.
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