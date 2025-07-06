Источник: ПСЖ, похоже, изменил планы касательно Забарного

У французского «ПСЖ», вероятно, изменились планы по трансферу украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного, сообщает TBR Football.

«Забарный, бесспорно, станет большой потерей для «Борнмута», учитывая его влияние на команду и потрясающие оборонительные подвиги с того момента, как он присоединился к коллективу из киевского «Динамо» в 2023 году.

Игрок сборной Украины является большим талантом и неудивительно, что такой мощный клуб, как «ПСЖ», заинтересован в его услугах. Но похоже, что французский клуб откладывает эту сделку до окончания своей кампании на клубном чемпионате мира», — пишет ресурс.

Сообщалось, что руководство «ПСЖ» и Луис Энрике приняли решение по Забарному.