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  4. Источник: ПСЖ, похоже, изменил планы касательно Забарного
Франция
06 июля 2025, 00:21 |
1716
0

Источник: ПСЖ, похоже, изменил планы касательно Забарного

Парижане решили отложить трансфер украинца

06 июля 2025, 00:21 |
1716
0
Источник: ПСЖ, похоже, изменил планы касательно Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

У французского «ПСЖ», вероятно, изменились планы по трансферу украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного, сообщает TBR Football.

«Забарный, бесспорно, станет большой потерей для «Борнмута», учитывая его влияние на команду и потрясающие оборонительные подвиги с того момента, как он присоединился к коллективу из киевского «Динамо» в 2023 году.

Игрок сборной Украины является большим талантом и неудивительно, что такой мощный клуб, как «ПСЖ», заинтересован в его услугах. Но похоже, что французский клуб откладывает эту сделку до окончания своей кампании на клубном чемпионате мира», — пишет ресурс.

Сообщалось, что руководство «ПСЖ» и Луис Энрике приняли решение по Забарному.

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ПСЖ Илья Забарный Борнмут трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 клубный чемпионат мира по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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