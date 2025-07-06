«Интерес есть отовсюду, но...» Почему затягивается трансфер Зинченко?
Грэм Бейли объяснил ситуацию с будущим украинца
Главный корреспондент TBR Football Грэм Бэйли поделился мыслями о возможном трансфере из лондонского «Арсенала» украинского защитника Александра Зинченко.
«Зинченко вызывает потенциальный интерес со всех сторон. Но ситуация с ним сложная, потому что он получает большие деньги, и именно поэтому его нелегко вытащить. Я думаю, что «Арсеналу», возможно, придется подойти к его трансферу креативно», — цитирует Бэйли Arsenal Insider.
В сезоне-2024/25 Зинченко сыграл на клубном уровне 23 матча и отличился 1 голом и 1 результативной передачей. Контракт Александра с «канонирами» рассчитан до лета 2026 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 20 млн евро.
Сообщалось, что «Арсенал» готовит обмен Зинченко на звезду мирового футбола.
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