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  4. «Интерес есть отовсюду, но...» Почему затягивается трансфер Зинченко?
Англия
06 июля 2025, 00:17 |
624
1

«Интерес есть отовсюду, но...» Почему затягивается трансфер Зинченко?

Грэм Бейли объяснил ситуацию с будущим украинца

06 июля 2025, 00:17 |
624
1
«Интерес есть отовсюду, но...» Почему затягивается трансфер Зинченко?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Главный корреспондент TBR Football Грэм Бэйли поделился мыслями о возможном трансфере из лондонского «Арсенала» украинского защитника Александра Зинченко.

«Зинченко вызывает потенциальный интерес со всех сторон. Но ситуация с ним сложная, потому что он получает большие деньги, и именно поэтому его нелегко вытащить. Я думаю, что «Арсеналу», возможно, придется подойти к его трансферу креативно», — цитирует Бэйли Arsenal Insider.

В сезоне-2024/25 Зинченко сыграл на клубном уровне 23 матча и отличился 1 голом и 1 результативной передачей. Контракт Александра с «канонирами» рассчитан до лета 2026 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 20 млн евро.

Сообщалось, что «Арсенал» готовит обмен Зинченко на звезду мирового футбола.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Mark4854590
Велика зарплата Зінченка відлякує багато клубів, це факт
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