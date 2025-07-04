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  4. Мегатрансфер. Арсенал готовит обмен Зинченко на звезду мирового футбола
Англия
04 июля 2025, 07:27 |
2650
0

Мегатрансфер. Арсенал готовит обмен Зинченко на звезду мирового футбола

Украинский футболист может продолжить карьеру в Милане

04 июля 2025, 07:27 |
2650
0
Мегатрансфер. Арсенал готовит обмен Зинченко на звезду мирового футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» может использовать украинского защитника Александра Зинченко для подписания вингера «Милана» Рафаэля Леау, сообщает Arsenal Insider.

По информации источника, «канониры» заинтересованы в 26-летнем португальце и не против включить в возможную сделку своего игрока, который находится в сфере интересов «россонери».

Отмечается, что это будет потенциально сложный обмен для лондонского клуба, поскольку украинца вряд ли оценят в 30 миллионов фунтов стерлингов, которые были потрачены на его трансфер из «Манчестер Сити» в 2022 году.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов продать Зинченко по сниженной цене.

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Серия A чемпионат Италии по футболу Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко трансферы АПЛ трансферы Милан Рафаэл Леау трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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