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Англия
07 июля 2025, 04:42 |
222
0

Известно, в какую страну поехал Забарный на фоне слухов о трансфере в ПСЖ

Илья отдыхает в США

07 июля 2025, 04:42 |
222
0
Известно, в какую страну поехал Забарный на фоне слухов о трансфере в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Звезда сборной Украины и лидер «Борнмута» Илья Забарный улетел на заслуженный отдых.

Илья вместе со своей женой Ангелиной прилетел в США, обнародовав соответствующие фото в Инстаграме.

В этот момент слухи о трансфере Ильи в «ПСЖ» не утихают. Интересно, что французский клуб сейчас тоже находится в США, где играет на клубном чемпионате мира.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.

ФОТО. Известно, какую страну посетил Забарный на фоне слухов о трансфере в ПСЖ

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Борнмут Илья Забарный Ангелина Забарная чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига фото ПСЖ lifestyle
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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