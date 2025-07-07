Известно, в какую страну поехал Забарный на фоне слухов о трансфере в ПСЖ
Илья отдыхает в США
Звезда сборной Украины и лидер «Борнмута» Илья Забарный улетел на заслуженный отдых.
Илья вместе со своей женой Ангелиной прилетел в США, обнародовав соответствующие фото в Инстаграме.
В этот момент слухи о трансфере Ильи в «ПСЖ» не утихают. Интересно, что французский клуб сейчас тоже находится в США, где играет на клубном чемпионате мира.
В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.
ФОТО. Известно, какую страну посетил Забарный на фоне слухов о трансфере в ПСЖ
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