Известно, в какую страну поехал Забарный на фоне слухов о трансфере в ПСЖ

Звезда сборной Украины и лидер «Борнмута» Илья Забарный улетел на заслуженный отдых.

Илья вместе со своей женой Ангелиной прилетел в США, обнародовав соответствующие фото в Инстаграме.

В этот момент слухи о трансфере Ильи в «ПСЖ» не утихают. Интересно, что французский клуб сейчас тоже находится в США, где играет на клубном чемпионате мира.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.

ФОТО. Известно, какую страну посетил Забарный на фоне слухов о трансфере в ПСЖ