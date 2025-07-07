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07 июля 2025, 06:50 | Обновлено 07 июля 2025, 06:59
1415
0

Анчелотти назвал главное ограбление в истории Золотого мяча

Карло считает, что награда должна была достаться Паоло Мальдини

07 июля 2025, 06:50 | Обновлено 07 июля 2025, 06:59
1415
0
Анчелотти назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Самый титулованный тренер в истории Золотого мяча Карло Анчелотти назвал игрока, который должен был выиграть Золотой мяч, но так и не получил эту награду.

«За свою карьеру Паоло Мальдини заслуживал Золотой мяч, но единственная причина, почему он его не получил, заключалась в том, что итальянец был защитником», – сказал Анчелотти.

Ранее известный итальянский тренер Карло Анчелотти назвал лучшего футболиста, которого он когда-либо тренировал. На первом месте Карло поместил Зинедина Зидана, а на втором – бразильца Кака.

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Карло Анчелотти Паоло Мальдини Золотой мяч
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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