Обновлен рейтинг Золотого мяча перед суперматчем ПСЖ – Реал Мадрид
Главным фаворитом на награду является Усман Дембеле
Известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025 накануне полуфинальных матчей Клубного чемпионата мира.
Главным фаворитом на награду остался Усман Дембеле, за ним разместился лидер «Барселоны» – Ламин Ямаль. Бронза досталась Витиньи из «ПСЖ», который помимо требла недавно выиграл Лигу наций.
На четвертой строчке оказался Рафинья, а пятое место досталось лучшему бомбардиру АПЛ Мохамеду Салаху.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч 2025
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