Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обновлен рейтинг Золотого мяча перед суперматчем ПСЖ – Реал Мадрид
Другие новости
07 июля 2025, 04:03 |
280
0

Обновлен рейтинг Золотого мяча перед суперматчем ПСЖ – Реал Мадрид

Главным фаворитом на награду является Усман Дембеле

07 июля 2025, 04:03 |
280
0
Обновлен рейтинг Золотого мяча перед суперматчем ПСЖ – Реал Мадрид
Ballon d'Or

Известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025 накануне полуфинальных матчей Клубного чемпионата мира.

Главным фаворитом на награду остался Усман Дембеле, за ним разместился лидер «Барселоны» – Ламин Ямаль. Бронза досталась Витиньи из «ПСЖ», который помимо требла недавно выиграл Лигу наций.

На четвертой строчке оказался Рафинья, а пятое место досталось лучшему бомбардиру АПЛ Мохамеду Салаху.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч 2025

По теме:
Виктор Дьекереш возглавляет один интересный рейтинг бомбардиров
Дуэ и Дембеле обновили свои индивидуальные рекорды в матче против Баварии
ФОТО. В память о Жоте. Дембеле повторил празднование португальца
GiveMeSport Золотой мяч Мохамед Салах Усман Дембеле Рафинья Диас Ламин Ямаль Витинья (ПСЖ)
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2
Бокс | 06 июля 2025, 08:52 13
«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2
«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2

Экс-чемпион верит в победу Дюбуа

Что будет с Забарным? Европейский клуб отказался от Сафонова
Футбол | 06 июля 2025, 23:14 3
Что будет с Забарным? Европейский клуб отказался от Сафонова
Что будет с Забарным? Европейский клуб отказался от Сафонова

«Галатасарай» не хочет покупать вратаря из «ПСЖ»

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с игроком сборной Украины. Он уже в Шахтере
Футбол | 06.07.2025, 12:16
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с игроком сборной Украины. Он уже в Шахтере
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с игроком сборной Украины. Он уже в Шахтере
Флик запланировал трансфер в Барселону двух звездных футболистов
Футбол | 07.07.2025, 04:23
Флик запланировал трансфер в Барселону двух звездных футболистов
Флик запланировал трансфер в Барселону двух звездных футболистов
Стали известны все пары 1/8 финала Уимблдона-2025 у мужчин
Теннис | 06.07.2025, 07:23
Стали известны все пары 1/8 финала Уимблдона-2025 у мужчин
Стали известны все пары 1/8 финала Уимблдона-2025 у мужчин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который победит Усика
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который победит Усика
05.07.2025, 09:24
Бокс
«Он больше этого заслужил». Энтони Джошуа – о реванше Усик – Дюбуа
«Он больше этого заслужил». Энтони Джошуа – о реванше Усик – Дюбуа
05.07.2025, 00:02 1
Бокс
Хаби АЛОНСО: «Этот игрок обязательно вернется в Реал»
Хаби АЛОНСО: «Этот игрок обязательно вернется в Реал»
05.07.2025, 23:12
Футбол
Хаби Алонсо выбрал замену Андрею Лунину в Реале
Хаби Алонсо выбрал замену Андрею Лунину в Реале
05.07.2025, 06:47 2
Футбол
ФОТО. Лунин расплакался на тренировке Реала. Андрей узнал о трагедии
ФОТО. Лунин расплакался на тренировке Реала. Андрей узнал о трагедии
05.07.2025, 08:57 9
Футбол
Ярмоленко и Буяльский провели беседу и выбрали капитана Динамо
Ярмоленко и Буяльский провели беседу и выбрали капитана Динамо
06.07.2025, 08:31 7
Футбол
Бомба от Турки Аль-Шейха. Организует четыре титульных боя за один вечер
Бомба от Турки Аль-Шейха. Организует четыре титульных боя за один вечер
05.07.2025, 10:40
Бокс
Фьюри обратился к Дюбуа перед боем с Усиком и дал дерзкий совет
Фьюри обратился к Дюбуа перед боем с Усиком и дал дерзкий совет
05.07.2025, 19:47 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем