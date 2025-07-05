Назван состав Боруссии Д на матч против Реала в четвертьфинале КЧМ
Нико Ковач выбрал 11 игроков, которые начнут поединок против сливочных с первых минут
5 июля состоится матч 1/4 финала клубный чемпионат мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Боруссия Дортмунд (Германия).
Поединок пройдет на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.
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Перед стартом противостояния наставник немецкого коллектива Нико Ковач назвал стартовый состав своих подопечных.
Победитель противостояния Реал – Боруссия Д выйдет в полуфинале клубного мундиаля сыграет против ПСЖ.
Стартовый состав Боруссии Дортмунд на матч против Реала:
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