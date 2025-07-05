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Клубный чемпионат мира
05 июля 2025, 22:26 | Обновлено 05 июля 2025, 22:35
115
0

Назван состав Боруссии Д на матч против Реала в четвертьфинале КЧМ

Нико Ковач выбрал 11 игроков, которые начнут поединок против сливочных с первых минут

05 июля 2025, 22:26 | Обновлено 05 июля 2025, 22:35
115
0
Назван состав Боруссии Д на матч против Реала в четвертьфинале КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Ковач

5 июля состоится матч 1/4 финала клубный чемпионат мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Боруссия Дортмунд (Германия).

Поединок пройдет на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом противостояния наставник немецкого коллектива Нико Ковач назвал стартовый состав своих подопечных.

Победитель противостояния Реал – Боруссия Д выйдет в полуфинале клубного мундиаля сыграет против ПСЖ.

Стартовый состав Боруссии Дортмунд на матч против Реала:

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Нико Ковач Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Реал - Боруссия Д клубный чемпионат мира по футболу стартовые составы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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