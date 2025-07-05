Алонсо выбором вратаря не удивил. Назван состав Реала на матч с Боруссией Д
Поединок 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 состоится 5 июля и начнется в 23:00
5 июля состоится матч 1/4 финала клубный чемпионат мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Боруссия Дортмунд (Германия).
Поединок пройдет на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.
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Наставник сливочных Хаби Алонсо назвал стартовый состав своих подопечных. Ворота королевского клуба будет защищать Тибо Куртуа, украинский голкипер Андрей Лунин остался в запасе.
Звездные футболисты Килиан Мбаппе, Лука Модрич и Родриго не попали в старт. С первых минут начнет поединок Гонсало Гарсия, который стал открытием команды на этом КЧМ.
Победитель противостояния Реал – Боруссия Д выйдет в полуфинал клубного мундиаля, где сыграет против ПСЖ.
Стартовый состав Реала на матч против Боруссии Дортмунд:
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