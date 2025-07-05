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  4. Алонсо выбором вратаря не удивил. Назван состав Реала на матч с Боруссией Д
Клубный чемпионат мира
05 июля 2025, 21:36 | Обновлено 05 июля 2025, 21:41
1802
0

Алонсо выбором вратаря не удивил. Назван состав Реала на матч с Боруссией Д

Поединок 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 состоится 5 июля и начнется в 23:00

05 июля 2025, 21:36 | Обновлено 05 июля 2025, 21:41
1802
0
Алонсо выбором вратаря не удивил. Назван состав Реала на матч с Боруссией Д
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июля состоится матч 1/4 финала клубный чемпионат мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Боруссия Дортмунд (Германия).

Поединок пройдет на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставник сливочных Хаби Алонсо назвал стартовый состав своих подопечных. Ворота королевского клуба будет защищать Тибо Куртуа, украинский голкипер Андрей Лунин остался в запасе.

Звездные футболисты Килиан Мбаппе, Лука Модрич и Родриго не попали в старт. С первых минут начнет поединок Гонсало Гарсия, который стал открытием команды на этом КЧМ.

Победитель противостояния Реал – Боруссия Д выйдет в полуфинал клубного мундиаля, где сыграет против ПСЖ.

Стартовый состав Реала на матч против Боруссии Дортмунд:

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Хаби Алонсо стартовые составы Тибо Куртуа Андрей Лунин Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Реал - Боруссия Д клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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