Алонсо выбором вратаря не удивил. Назван состав Реала на матч с Боруссией Д

5 июля состоится матч 1/4 финала клубный чемпионат мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Боруссия Дортмунд (Германия).

Поединок пройдет на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

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Наставник сливочных Хаби Алонсо назвал стартовый состав своих подопечных. Ворота королевского клуба будет защищать Тибо Куртуа, украинский голкипер Андрей Лунин остался в запасе.

Звездные футболисты Килиан Мбаппе, Лука Модрич и Родриго не попали в старт. С первых минут начнет поединок Гонсало Гарсия, который стал открытием команды на этом КЧМ.

Победитель противостояния Реал – Боруссия Д выйдет в полуфинал клубного мундиаля, где сыграет против ПСЖ.

Стартовый состав Реала на матч против Боруссии Дортмунд: