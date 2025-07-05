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Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 20:31 |
385
0

На просмотр к новичку УПЛ приехали два легионера

Футболисты попытаются проявить себя в «Эпицентре»

05 июля 2025, 20:31 |
385
0
На просмотр к новичку УПЛ приехали два легионера
ФК Эпицентр

Как стало известно Sport.ua, в расположении дебютанта УПЛ – «Эпицентра» находятся на просмотре два потенциальных новичка из Испании. 6 июля они собираются принять участие в спарринге подопечных Сергея Нагорняка с «Подольем».

Кстати, если пиренейцы произведут на тренерский штаб хорошее впечатление и им предложат подписать контракт, то они не будут первыми легионерами в истории «Эпицентра». В 2020-2023 годах за подолян выступал бразильский полузащитник Барбоса да Силва.

Ожидается, что на следующей неделе в ФК «Эпицентр» появится новый спортивный директор. Претендент один – Роман Шилюк, который в свое время проходил обучение для футбольных специалистов по программе PASS.

Ранее руководитель Сергей Нагорняк рассказал о подготовке «Эпицентра» к сезону в УПЛ.

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Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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