Наставник дебютанта УПЛ: «Кто не будет выдерживать – будем прощаться»

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк рассказал о подготовке к дебютному сезону в Украинской Премьер-лиге. Наставник открыл некоторые трансферные планы клуба.

– Сергей Николаевич, над чем команда будет работать во время второго этапа подготовки?

– Будет то же, что и на первом – тяжелая работа. Хочу отметить, что ребята на первом собрании молодцы провели очень качественную работу. Они говорили, что столько еще не бегали. После второго собрания будут то же самое говорить, что еще не бегали столько. Но мы готовимся к Премьер-Лиге, так работы много. Особенно после жеребьевки календаря, тем более если посмотреть хотя бы на первые три тура, если мы не будем в хорошей физической форме, то нам на футбольном поле будет очень трудно.

– Вы вспомнили о жеребьевке… Когда узнали календарь, что первое пришло в голову?

– Наверное, могло быть и лучше. А такой календарь – лучше ли это хуже, я не знаю. У нас первая игра в Премьер-Лиге против Шахтера. Уверен, что будет большой интерес к матчу. Этот поединок – дебют для нас, и эта игра должна запомниться.

- Может быть ожидаете, что именно первый матч против такого именитого соперника может даже психологически помочь нашей команде?

– Все может быть. Однако если где-то неудачно сыграем, то не думаю, что нас кто-то сильно будет ругать, ведь команда только вышла Премьер-Лигу и это будет ее первый матч в истории на таком уровне. А если достигнем положительного результата, то вообще это будет что-то историческое. С другой стороны, при любых это будет историческое событие для футбольного клуба «Эпицентр». Поэтому работаем над тем, чтобы добиться положительного результата. И не в одном матче, а у всех.

– Вы сейчас просматриваете немало футболистов. На что больше акцентируете внимание и сколько же планируете подписать новых игроков?

– Мы уже заключили соглашение с Андреем Борячуком, еще с двумя игроками почти договорились. Всему свое время. Процесс продолжается и не останавливается. Приезжают ребята на просмотр… Я уже говорил раньше, что хочется взять 5-6 новых футболистов для того, чтобы создать конкуренцию внутри команды, чтобы ни один футболист не чувствовал себя, так сказать, «в теплой ванне». Чтобы каждый всегда чувствовал конкуренцию.

- Есть ли у вас определенный количественный критерий, сколько футболистов должно быть в заявке на этот сезон?

– Идеальный вариант 20 человек – это без вратарей. Чтобы на каждую позицию на поле было два игрока. Это, по-моему, идеальный вариант, и, в принципе, мы его достигнем.

– То есть вы не планируете идти по пути других клубов, которые заявляют, к примеру, по 30 футболистов?

– Нам для идеального тренировочного процесса достаточно 20 игроков. Возможно, будет и 22. Но брать игроков ради количества – нет, такого точно не будет. Скажу больше, кто не будет прогрессировать, с тем будем прощаться, кто не будет «вытягивать» уровень Премьер-лиги – тоже. Потому что это другой уровень! Кто не сможет соответствовать уровню Премьер-лиги, будем благодарить, а на его позицию брать другого исполнителя.

– Вернемся ко второму этапу подготовки. На первых сборах команда провела один контрольный матч, а на вторых?

– Спаррингов будет больше.Будет три контрольных матча. Уже 6 июля в Каменце-Подольском сыграем с хмельницким Подольем, а 10 июля на выезде с Рухом. Затем 15 июля снова сыграем дома – в гости к нам приедет черновицкая «Буковина».