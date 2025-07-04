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  4. Вингер Шахтера, который не нужен Турану, заинтересовал дебютантов УПЛ
Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 18:27 |
1145
2

Вингер Шахтера, который не нужен Турану, заинтересовал дебютантов УПЛ

Иван Петряк близок к смене клубной прописки в УПЛ

04 июля 2025, 18:27 |
1145
2
Вингер Шахтера, который не нужен Турану, заинтересовал дебютантов УПЛ
ФК Шахтер Донецк. Иван Петряк

Недавно украинские СМИ писали, что новый главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран не рассчитывает на принадлежащего «горнякам» украинского вингера Ивана Петряка.

Как стало известно Sport.ua, у Ивана есть все шансы начать следующий сезон в Украинской Премьер-лиге. В услугах опытного вингера заинтересованы дебютанты УПЛ.

По нашей информации, Петряк заинтересовал представителей «Кудровки» и Эпицентра, не против перехода украинского полузащитника на правах арендного соглашения.

Действующий контракт Ивана Петряка с донецким «Шахтером» действует до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги Иван выступал за одесский «Черноморец», который не смог сохранить прописку в УПЛ.

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Иван Петряк Кудровка Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 2
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yarchumak8
Фух, хоть не в 1925)
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vasilichn
Время Петряка уже прошло, этот ху-болист полный АЦТОЙ!!!
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