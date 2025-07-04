Вингер Шахтера, который не нужен Турану, заинтересовал дебютантов УПЛ
Иван Петряк близок к смене клубной прописки в УПЛ
Недавно украинские СМИ писали, что новый главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран не рассчитывает на принадлежащего «горнякам» украинского вингера Ивана Петряка.
Как стало известно Sport.ua, у Ивана есть все шансы начать следующий сезон в Украинской Премьер-лиге. В услугах опытного вингера заинтересованы дебютанты УПЛ.
По нашей информации, Петряк заинтересовал представителей «Кудровки» и Эпицентра, не против перехода украинского полузащитника на правах арендного соглашения.
Действующий контракт Ивана Петряка с донецким «Шахтером» действует до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги Иван выступал за одесский «Черноморец», который не смог сохранить прописку в УПЛ.
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