Вингер Шахтера, который не нужен Турану, заинтересовал дебютантов УПЛ

Недавно украинские СМИ писали, что новый главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран не рассчитывает на принадлежащего «горнякам» украинского вингера Ивана Петряка.

Как стало известно Sport.ua, у Ивана есть все шансы начать следующий сезон в Украинской Премьер-лиге. В услугах опытного вингера заинтересованы дебютанты УПЛ.

По нашей информации, Петряк заинтересовал представителей «Кудровки» и Эпицентра, не против перехода украинского полузащитника на правах арендного соглашения.

Действующий контракт Ивана Петряка с донецким «Шахтером» действует до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги Иван выступал за одесский «Черноморец», который не смог сохранить прописку в УПЛ.