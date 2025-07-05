Привезли сами себе. Динамо с пенальти пропустило второй гол от Кишварды
Венгерская команда повела со счетом 2:0 в товарищеском матче против бело-синих
5 июля проходит товарищеский матч между командами Динамо Киев (Украина) и Кишварда (Венгрия).
Коллективы играют на стадионе Алюминий Спортни Парк в Австрии. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
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На 71-й минуте счет стал 2:0 в пользу венгерского клуба. Пенальти реализовал Марко Матанович.
Бело-синие самостоятельно привезли себе 11-й метровый удар. После неудачных передач в близи своих ворота голкипер Динамо Денис Игнатенко сбил соперника и рефери указал на точку.
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