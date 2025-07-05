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Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 19:38 | Обновлено 05 июля 2025, 19:50
659
0

Привезли сами себе. Динамо с пенальти пропустило второй гол от Кишварды

Венгерская команда повела со счетом 2:0 в товарищеском матче против бело-синих

05 июля 2025, 19:38 | Обновлено 05 июля 2025, 19:50
659
0
Привезли сами себе. Динамо с пенальти пропустило второй гол от Кишварды

5 июля проходит товарищеский матч между командами Динамо Киев (Украина) и Кишварда (Венгрия).

Коллективы играют на стадионе Алюминий Спортни Парк в Австрии. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 71-й минуте счет стал 2:0 в пользу венгерского клуба. Пенальти реализовал Марко Матанович.

Бело-синие самостоятельно привезли себе 11-й метровый удар. После неудачных передач в близи своих ворота голкипер Динамо Денис Игнатенко сбил соперника и рефери указал на точку.

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Динамо Киев товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Кишварда видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Денис Игнатенко пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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