ФРИТЦ: «Я обожаю говорить о теннисе и аналитике – может, даже слишком»

Американский теннисист Тейлор Фритц прокомментировал свою победу над Алехандро Давидовичем-Фокиной и выход в четвертый раунд Уимблдона 2025.

Победа над Давидовичем

«Думаю, я сыграл очень хорошо, сделал ранние брейки во всех сетах и почти всегда удерживал преимущество. Были тяжелые геймы – у него тоже были шансы на брейк, но я хорошо держался и выигрывал большинство из них. Было тяжело при счёте 5:4, когда я подавал на матч, но он сыграл потрясающе и сравнял счет – это не значит, что я что-то сделал не так. Конечно, всегда есть, что улучшать – можно было подать пару эйсов еще, но я доволен тем, как восстановился и собрался. В четвертом сете я много выходил к сетке и хорошо там действовал».

Выбранная тактика

«С задней линии я чувствовал себя уверенно, играл в отличный теннис. Мне казалось, что я могу конкурировать с ним, даже переигрывать. Обычно, когда мы встречались раньше, я ощущал, что не могу ничего противопоставить в таких розыгрышах, так что это для меня хороший знак. Я даже смог взять несколько очков с задней линии в ключевые моменты. Что касается физики – в первый день болело колено, у меня было воспаление сухожилия, но сейчас оно почти прошло. Чувствую себя лучше, чем в начале турнира, хотя уверен, что завтра будет немного ломать. Несмотря на то, что я выиграл в четырех сетах, этот матч был куда более изнуряющим, чем предыдущие – я много бегал по углам».

Не заглядывает дальше по сетке

«Я думаю только о следующем матче – и для меня это простой подход. Когда у меня получалось на крупных турнирах, я всегда шел именно так. Может, я слегка смотрю вперед в день жеребьевки – просто чтобы понять, кто в сетке, но я никогда не думаю заранее о матчах с кем-то – только о ближайших соперниках».

ATP продвигает Фонсеку слишком активно?

«Разумеется, всегда есть игроки, которых продвигают больше — они вызывают больший интерес, и это нормально. Раньше я писал о Фонсеке в соцсетях, и люди подумали, что я жалуюсь. Последний месяц бразильцы называли меня нытиком (смеется). Честно, мне все равно – это была шутка. Я понимаю, что у Фонсеки много подписчиков, но есть и другие игроки, которых тоже можно было бы продвигать. Хотя, в конце концов, это бизнес. Помню видео с хайлайтами нашего матча с Алькарасом на Итоговом турнире – на каждые пять его розыгрышей был один мой. Хотя я взял у него сет! Казалось, будто меня просто уничтожили (смеется). Это забавно, я не обижаюсь – нормально, что популярных игроков показывают чаще».

Любовь к разговору о тактике

«Я обожаю говорить о теннисе и аналитике – может, даже слишком. Доходит до того, что, если начинаю спорить с другим игроком, можем часами обсуждать, что другим покажется ерундой. Мне это нравится, но иногда, если слишком глубоко вникать в детали, это мешает. Когда я играю в свой лучший теннис – я думаю четко, фиксирую в голове, что происходит в каждом розыгрыше. Когда все плохо – я нервничаю, разум не работает как надо. Когда речь о плане на матч, стараюсь придерживаться основ – держать все просто».

Претендент на титул?

«Сейчас я в хорошем состоянии, играю на высоком уровне, хотя есть моменты, которые можно улучшить. Если мне удастся прибавить в этих аспектах… посмотрим. Пока что я доволен своей игрой. Против Томпсона будет тяжело – скорее всего, он будет часто выходить к сетке, он уже обыграл меня так на Queen’s в прошлом году, он хорош на траве. Это будет совсем другой матч по сравнению с предыдущими – он будет пытаться сбить мой ритм, вывести меня из привычного режима подачи и приема».