Сикан удивляет тренеров Трабзонспора на предсезонных сборах
Украинский форвард работает с особым усердием
24-летний форвард «Трабзонспора» Даниил Сикан начал подготовку в составе своей команды к новому сезону.
После того, как украинец неудачно провел вторую половину минувшего сезона, не впечатлив своей работой руководство клуба и тренерский штаб во главе с Фатихом Текке, возникали сомнения относительно дальнейшего будущего Сикана в команде из Трабзона.
Однако сейчас, как сообщают турецкие журналисты, Сикан удивляет тренеров команды во главе с Текке, демонстрируя невероятную амбициозность в тренировочном процессе.
Отмечается, что своим усердием Сикан уже успел привлечь внимание главного тренера, что может положительно сказаться на карьерных перспективах украинца в турецком клубе, особенно после довольно острых слов форварда в одном из недавних интервью.
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