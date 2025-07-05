Сикан удивляет тренеров Трабзонспора на предсезонных сборах

24-летний форвард «Трабзонспора» Даниил Сикан начал подготовку в составе своей команды к новому сезону.

После того, как украинец неудачно провел вторую половину минувшего сезона, не впечатлив своей работой руководство клуба и тренерский штаб во главе с Фатихом Текке, возникали сомнения относительно дальнейшего будущего Сикана в команде из Трабзона.

Однако сейчас, как сообщают турецкие журналисты, Сикан удивляет тренеров команды во главе с Текке, демонстрируя невероятную амбициозность в тренировочном процессе.

Отмечается, что своим усердием Сикан уже успел привлечь внимание главного тренера, что может положительно сказаться на карьерных перспективах украинца в турецком клубе, особенно после довольно острых слов форварда в одном из недавних интервью.