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  4. Сикан удивляет тренеров Трабзонспора на предсезонных сборах
Турция
05 июля 2025, 16:58 |
1513
2

Сикан удивляет тренеров Трабзонспора на предсезонных сборах

Украинский форвард работает с особым усердием

05 июля 2025, 16:58 |
1513
2
Сикан удивляет тренеров Трабзонспора на предсезонных сборах
ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

24-летний форвард «Трабзонспора» Даниил Сикан начал подготовку в составе своей команды к новому сезону.

После того, как украинец неудачно провел вторую половину минувшего сезона, не впечатлив своей работой руководство клуба и тренерский штаб во главе с Фатихом Текке, возникали сомнения относительно дальнейшего будущего Сикана в команде из Трабзона.

Однако сейчас, как сообщают турецкие журналисты, Сикан удивляет тренеров команды во главе с Текке, демонстрируя невероятную амбициозность в тренировочном процессе.

Отмечается, что своим усердием Сикан уже успел привлечь внимание главного тренера, что может положительно сказаться на карьерных перспективах украинца в турецком клубе, особенно после довольно острых слов форварда в одном из недавних интервью.

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Даниил Сикан Трабзонспор учебно-тренировочные сборы фитнес физическая подготовка
Алексей Сливченко Источник: Taka Gazetesi
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Boodya
Про Мудрика теж, пам'ятаю, писали, що він дивує тренера Челсі
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