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  4. ЛЕМКИН: «Холодная деревня в Германии – роскошь после пережитого в Украине»
Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 16:36 |
1408
3

ЛЕМКИН: «Холодная деревня в Германии – роскошь после пережитого в Украине»

Экс-защитник «Шахтера» поделился мнением о переезде в Нидерланды

05 июля 2025, 16:36 |
1408
3
ЛЕМКИН: «Холодная деревня в Германии – роскошь после пережитого в Украине»
ФК Твенте. Став Лемкин

Израильский защитник Став Лемкин в общении с израильскими журналистами поделился впечатлениями от перехода из «Шахтера» в «Твенте».

«После того, что я пережил в Украине, Энсхеде кажется раем. Я сказал себе: где бы я ни оказался, хуже, чем тогда в Украине, быть не может. Даже если вы отправите меня в холодную деревню в Германии, это будет роскошью. Там у нас были сирены воздушной тревоги каждый первый понедельник месяца. Сначала это меня очень пугало. И да, безопасность теперь важна для меня», – сказал Лемкин.

Напомним, с нидерландским клубом Лемкин подписал трехлетний контракт с опцией пролонгации еще на сезон. Его покупка обошлась «Твенте» ориентировочно в 1,5 миллиона евро.

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Став Лемкин Твенте Шахтер Донецк российско-украинская война
Алексей Сливченко Источник: Twente Insite
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MCD-MEL
Холодне німецьке селище 44-го?))
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+2
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Boodya
Ізраїльтянин боявся тривоги?
Він точно ізраїльтянин?
В Ізраїлі, там де є тривога, туди майже точно прилетить, в нас не так
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+1
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