ЛЕМКИН: «Холодная деревня в Германии – роскошь после пережитого в Украине»
Экс-защитник «Шахтера» поделился мнением о переезде в Нидерланды
Израильский защитник Став Лемкин в общении с израильскими журналистами поделился впечатлениями от перехода из «Шахтера» в «Твенте».
«После того, что я пережил в Украине, Энсхеде кажется раем. Я сказал себе: где бы я ни оказался, хуже, чем тогда в Украине, быть не может. Даже если вы отправите меня в холодную деревню в Германии, это будет роскошью. Там у нас были сирены воздушной тревоги каждый первый понедельник месяца. Сначала это меня очень пугало. И да, безопасность теперь важна для меня», – сказал Лемкин.
Напомним, с нидерландским клубом Лемкин подписал трехлетний контракт с опцией пролонгации еще на сезон. Его покупка обошлась «Твенте» ориентировочно в 1,5 миллиона евро.
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