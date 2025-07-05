ЛЕМКИН: «Холодная деревня в Германии – роскошь после пережитого в Украине»

Израильский защитник Став Лемкин в общении с израильскими журналистами поделился впечатлениями от перехода из «Шахтера» в «Твенте».

«После того, что я пережил в Украине, Энсхеде кажется раем. Я сказал себе: где бы я ни оказался, хуже, чем тогда в Украине, быть не может. Даже если вы отправите меня в холодную деревню в Германии, это будет роскошью. Там у нас были сирены воздушной тревоги каждый первый понедельник месяца. Сначала это меня очень пугало. И да, безопасность теперь важна для меня», – сказал Лемкин.

Напомним, с нидерландским клубом Лемкин подписал трехлетний контракт с опцией пролонгации еще на сезон. Его покупка обошлась «Твенте» ориентировочно в 1,5 миллиона евро.