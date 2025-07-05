МОНФИС – о Свитолиной: «Вы видите в ней теннисистку. А я вижу свою жену»

Французский теннисист Гаэль Монфис, проигравший венгру Мартону Фучовичу во втором круге Уимблдона, признал, что не смог адаптироваться к игровым условиям в день перенесенной доигровки, и теперь переключает внимание на американскую серию турниров на харде.

– Что стало решающим в пятом сете сегодня?

– Условия сегодня были немного другими. Был сильный ветер, много неровных отскоков. Мне было некомфортно в таких условиях. Думаю, он гораздо лучше адаптировался. Моя игра на приеме была очень слабой. Мне не удавалось хорошо принимать подачу, чисто попадать по мячу из-за ветра, солнца. Я не смог так быстро адаптироваться ко всему, как он. А сет на траве проходит очень быстро. У меня просто не было возможности по ходу сета подстроиться. На траве за один сет ты не можешь пробовать варианты – все происходит слишком стремительно.

– Вы упоминали, что ориентируетесь на американскую серию. Удалось ли набрать хоть немного уверенности в себе на траве перед переходом на хард?

– Я бы не сказал, что почувствовал уверенность, но сыграл два полноценных матча. Я доволен своей физической формой. Хотя, честно, большого тенниса я не показал. Сейчас у меня есть желание хорошо потренироваться, чтобы попробовать сыграть лучше. Иногда можно выиграть матч, даже играя не слишком хорошо. Но в долгосрочной перспективе нужно все-таки показывать более качественный теннис. Я выношу из этого турнира только то, что смог провести два довольно продолжительных матча и чувствовал себя физически нормально.

– Что для вас значит быть в туре вместе с вашей женой Элиной Свитолиной?

– Это сложный вопрос. Вы видите в ней теннисистку. А я вижу в ней свою жену. Это совершенно разные вещи. Конечно, здорово, что мы можем разделять одну и ту же страсть. Но теннис – это лишь часть моей жизни. Теннис – это не вся моя жизнь.