«Не смотрю на цифры». Пресс-конференция Компани перед игрой с ПСЖ

Бельгийский тренер «Баварии» Венсан Компани дал пресс-конференцию перед четвертьфиналом клубного чемпионата мира с «ПСЖ»:

«ПСЖ — действующий чемпион Лиги чемпионов. Это сильный соперник, который в последнее время добился больших успехов. Я ожидаю, что завтра они выступят в лучшем виде. Для нас это большой вызов; я всегда люблю играть против лучших соперников. Именно поэтому мы здесь».

«Важно быть на 100 % готовым психологически. К счастью, Мусиала остался в турнире после того, как был заменен в матче с «Бокой». Посмотрим, какова будет его роль завтра. Но он тренировался последние несколько дней и делает правильные шаги. Завтра решим, что будет лучше для команды. Будем действовать разумно».

«Если бы я был нейтральным, я бы хотел посмотреть матч. ПСЖ отлично развился, это впечатляет. Это полноценная команда. Мы должны работать как полноценная команда, атаковать и защищаться разумно, как мы всегда делаем. Тактика всегда может измениться, но в таких больших матчах все зависит от принципов. Мы выиграли последний матч против ПСЖ, но это был равный матч. Мы хотим выиграть, это все, что имеет значение».

«Впервые я не потею во время пресс-конференции. Это многое говорит о разнице. Мы всегда стараемся минимизировать то, что не можем контролировать. Это касается обеих команд. Погода — часть игры. Если сосредоточиться только на жаре, то еще до начала матча что-то потеряешь.

Перерывы для охлаждения важны, они помогают. Также важно, чтобы игроки перед матчем делали все правильно, чтобы иметь нужную энергию. В конце концов, нужно показать результат, иначе соперник перетерпит и выиграет матч». «Выход в следующий раунд — наша цель. Как только мы пройдем дальше, будем смотреть вперед. Тогда мы максимально используем ситуацию. Но завтра это не будет играть значительной роли. Мы играем против чемпионов Европы, поэтому нам нужно полностью сосредоточиться на матче. Я думаю, что Лаймер высказался своим выступлением в этом сезоне. В этой роли, которую мы отводим крайним защитникам, он идеально подходит. Он оказывает большое влияние на игру. Это коллективная работа, но для меня важно, чтобы он делал как можно больше для команды. Он очень надежный игрок. Завтрашняя работа против Кварацхелии и Нуну Мендеша будет нелегкой, но для него это не будет первым опытом. Мы находимся в очень хорошем моменте. Практически все наши игроки в форме и на 100% готовы. Это всегда очень важно в таком важном матче».

«Мы готовы к этому — и играем против команды, которая в прошлом сезоне выиграла все. Это только повышает нашу мотивацию. Развитие ПСЖ очень интересно наблюдать. После нашей победы над ними в ноябре 2024 года — тогда было нелегкое время для тренера [Луиса Энрике], я это помню. После пресс-конференции я прошел мимо тренера и услышал сложные вопросы: «Он плохо справился со своей работой» и так далее. Они остались спокойными и дисциплинированными, и это принесло им пользу. Сейчас мы снова говорим о матче с «Парижем», но с совершенно другой точки зрения. Интересно, что произошло за последние шесть месяцев».

«Я человек, который говорит о контексте в целом. В четвертьфинале Лиги чемпионов против «Интера» у нас было девять травмированных игроков. Сегодня мы здесь, и мы находимся в совершенно другой ситуации: у нас больше нет девяти травмированных игроков. Тогда мы упустили много моментов, и я надеюсь, что завтра мы сможем воспользоваться этими шансами. Главное, что мы хотим выйти в следующий раунд, и игроки делают все, что в их силах, чтобы этого добиться».

«Я не смотрю на цифры и статистику. Я понимаю, как все может быть воспринято, но сначала мы должны сделать свою работу. Можно говорить о фаворитах, но в конечном итоге победит та команда, которая будет сильнее. Сейчас мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы выиграть».

«Для нас это фантастический вызов. Они выиграли Кубок Франции, чемпионат и Лигу чемпионов. У нас есть шанс победить их завтра. Играть против такой команды — просто здорово. Если мы пройдем дальше, будет другой соперник, которому можно будет задать этот вопрос. Это часть Клубного чемпионата мира».

«Бавария не будет владеть мячом все время. Это будет игра принципов. Обе команды не уделяют особого внимания владению мячом, а скорее его отбору. В этом они похожи. В таких матчах нужно заслужить право на пространство, отбирать мяч, создавать голевые моменты. Такие матчи проверяют нас во всех отношениях: нужно быть сильным в прессинге, и в награду можно создать момент. Но ты также вынужден защищаться, потому что игроки, с которыми ты сталкиваешься, очень хороши, уверены в себе и быстры. У нас тоже есть скорость, но такие матчи всегда очень равные. Первые 20 минут можно представить, что будет дальше, но никто не может этого предсказать сейчас».

Матч между «ПСЖ» и «Баварией» начнется 5 июля в 19:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Усман Дембеле побеждал «Баварию» только один раз в своей карьере.