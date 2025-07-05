Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Нет желания мстить». Пресс-конференция Энрике перед игрой с Баварией
Клубный чемпионат мира
05 июля 2025, 17:52 |
62
0

«Нет желания мстить». Пресс-конференция Энрике перед игрой с Баварией

Испанский коуч дал несколько комментариев перед четвертьфиналом КЧМ

05 июля 2025, 17:52 |
62
0
«Нет желания мстить». Пресс-конференция Энрике перед игрой с Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Испанский тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал пресс-конференцию перед четвертьфиналом клубного чемпионата мира с мюнхенской «Баварией».

«Это матч 1/4 финала Клубного чемпионата мира, он мотивирует. У нас была отличная тренировочная неделя, и я считаю, что команда готова к завтрашней игре».

«В этом сезоне мы уже играли с «Баварией» и хорошо знаем эту команду. Это будет открытый матч между двумя атакующими командами. Уверен, что болельщики это оценят. Мы хотим победить и пройти дальше в турнире — это наша четкая цель».

«У меня нет чувства мести. Мести за что? Это был всего лишь матч группового этапа. У меня нет желания мстить».

«Я потрогал поле, как только приехал, и поверхность хуже, чем в матче с «Интер Майами».

Мы рады интересу других клубов к нашим игрокам. Но мы полагаемся на Барколя. У него был невероятный сезон. Я ожидаю, что он будет играть здесь много лет, и я верю, что он тоже этого хочет. Поэтому я не сомневаюсь, что он останется игроком «ПСЖ».

Матч между «ПСЖ» и «Баварией» состоится 5 июля в 19:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Компани дал пресс-конференцию перед игрой с «ПСЖ».

По теме:
ВИДЕО. Алонсо прокомментировал трагедию Жоты и игру с Боруссией Д
«Не смотрю на цифры». Пресс-конференция Компани перед игрой с ПСЖ
ВИДЕО. Луис Энрике – о смерти Диогу Жоты и подготовке к игре с Баварией
Луис Энрике Бавария пресс-конференция клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ
Даниил Кирияка Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который победит Усика
Бокс | 05 июля 2025, 09:24 0
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который победит Усика
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который победит Усика

Британец считает, что у Дюбуа есть шанс на победу

Наставник команды УПЛ сообщил, каким будет бюджет клуба
Футбол | 05 июля 2025, 13:06 4
Наставник команды УПЛ сообщил, каким будет бюджет клуба
Наставник команды УПЛ сообщил, каким будет бюджет клуба

Главный тренер Кудровки Василий Баранов верит президенту и генеральному директору

Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»
Футбол | 05.07.2025, 08:14
Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»
Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»
Баранов рассказал, насколько сильно измениться состав Кудровки в УПЛ
Футбол | 05.07.2025, 15:53
Баранов рассказал, насколько сильно измениться состав Кудровки в УПЛ
Баранов рассказал, насколько сильно измениться состав Кудровки в УПЛ
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 05.07.2025, 05:23
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В команде Усика назвали более важный бой, чем трилогия с Фьюри
В команде Усика назвали более важный бой, чем трилогия с Фьюри
03.07.2025, 21:48
Бокс
Почтили память Диогу Жоты. Неожиданный разгром в игре Испании с Португалией
Почтили память Диогу Жоты. Неожиданный разгром в игре Испании с Португалией
03.07.2025, 23:59
Футбол
Салах принял срочное решение после трагической гибели Диогу Жоты
Салах принял срочное решение после трагической гибели Диогу Жоты
04.07.2025, 11:04 2
Футбол
Сенсация: чемпионка Aus Open 2025 вылетела с Уимблдона от 104-й ракетки
Сенсация: чемпионка Aus Open 2025 вылетела с Уимблдона от 104-й ракетки
04.07.2025, 17:35 2
Теннис
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
04.07.2025, 09:04 9
Футбол
Туран указал на дверь 3 игрокам Шахтера. 2 из них играли за сборную Украины
Туран указал на дверь 3 игрокам Шахтера. 2 из них играли за сборную Украины
04.07.2025, 12:05 6
Футбол
Рома назвала цену на Довбика. Готовится невероятная сделка для украинца
Рома назвала цену на Довбика. Готовится невероятная сделка для украинца
03.07.2025, 22:25 3
Футбол
В команде Усика ответили Аль-Шейху на желание организации трилогии с Фьюри
В команде Усика ответили Аль-Шейху на желание организации трилогии с Фьюри
03.07.2025, 19:24 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем