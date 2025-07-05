«Нет желания мстить». Пресс-конференция Энрике перед игрой с Баварией

Испанский тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал пресс-конференцию перед четвертьфиналом клубного чемпионата мира с мюнхенской «Баварией».

«Это матч 1/4 финала Клубного чемпионата мира, он мотивирует. У нас была отличная тренировочная неделя, и я считаю, что команда готова к завтрашней игре».

«В этом сезоне мы уже играли с «Баварией» и хорошо знаем эту команду. Это будет открытый матч между двумя атакующими командами. Уверен, что болельщики это оценят. Мы хотим победить и пройти дальше в турнире — это наша четкая цель».

«У меня нет чувства мести. Мести за что? Это был всего лишь матч группового этапа. У меня нет желания мстить».

«Я потрогал поле, как только приехал, и поверхность хуже, чем в матче с «Интер Майами».

Мы рады интересу других клубов к нашим игрокам. Но мы полагаемся на Барколя. У него был невероятный сезон. Я ожидаю, что он будет играть здесь много лет, и я верю, что он тоже этого хочет. Поэтому я не сомневаюсь, что он останется игроком «ПСЖ».

Матч между «ПСЖ» и «Баварией» состоится 5 июля в 19:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Компани дал пресс-конференцию перед игрой с «ПСЖ».