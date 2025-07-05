Есть контакты. Лапорта работает над 100-миллионным трансфером для Барсы
Рафаэл Леау привлекает внимание испанского гранда
Португальский вингер «Милана» Рафаэл Леау привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает El Nacional.
По информации источника, президент испанского гранда Жоан Лапорта считает трансфер 26-летнего футболиста идеальным приобретением. Итальянский гранд же не намерен прощаться со своим футболистом за сумму меньше, чем 100 миллионов евро.
Сам Леау заинтересован в переходе в «Барселону», что может заставить «Милан» снизить ценник.
Лапорта уже инициировал неформальные контакты по возможному трансферу.
В прошедшем сезоне Рафаэл Леау провел 50 матчей на клубном уровне, в которых отличился 12 забитыми голами и 13 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Флик запретил «Барселоне» продавать двух футболистов.
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