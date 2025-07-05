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  4. Есть контакты. Лапорта работает над 100-миллионным трансфером для Барсы
Испания
05 июля 2025, 14:55 |
1178
0

Есть контакты. Лапорта работает над 100-миллионным трансфером для Барсы

Рафаэл Леау привлекает внимание испанского гранда

05 июля 2025, 14:55 |
1178
0
Есть контакты. Лапорта работает над 100-миллионным трансфером для Барсы
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

Португальский вингер «Милана» Рафаэл Леау привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает El Nacional.

По информации источника, президент испанского гранда Жоан Лапорта считает трансфер 26-летнего футболиста идеальным приобретением. Итальянский гранд же не намерен прощаться со своим футболистом за сумму меньше, чем 100 миллионов евро.

Сам Леау заинтересован в переходе в «Барселону», что может заставить «Милан» снизить ценник.

Лапорта уже инициировал неформальные контакты по возможному трансферу.

В прошедшем сезоне Рафаэл Леау провел 50 матчей на клубном уровне, в которых отличился 12 забитыми голами и 13 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Флик запретил «Барселоне» продавать двух футболистов.

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Рафаэл Леау Жоан Лапорта трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Милан Барселона
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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