Есть контакты. Лапорта работает над 100-миллионным трансфером для Барсы

Португальский вингер «Милана» Рафаэл Леау привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает El Nacional.

По информации источника, президент испанского гранда Жоан Лапорта считает трансфер 26-летнего футболиста идеальным приобретением. Итальянский гранд же не намерен прощаться со своим футболистом за сумму меньше, чем 100 миллионов евро.

Сам Леау заинтересован в переходе в «Барселону», что может заставить «Милан» снизить ценник.

Лапорта уже инициировал неформальные контакты по возможному трансферу.

В прошедшем сезоне Рафаэл Леау провел 50 матчей на клубном уровне, в которых отличился 12 забитыми голами и 13 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Флик запретил «Барселоне» продавать двух футболистов.