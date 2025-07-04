Интерес из Англии. Флик запретил Барселоне продавать двух футболистов

Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик в разговоре с руководством каталонского клуба назвал имена двух футболистов, которые не должны покинуть команду.

По информации испанской прессы опорный полузащитник Марк Касадо и атакующий полузащитник Фермин Лопес впечатлили тренерский штаб во время тренировочных сборов.

В услугах этих игроков заинтересованы гранды Английской Премьер-лиги, но Флик выступил против ухода своих подопечных. Наставник «блаугранас» доволен отношением к команде и умениями на поле от футболистов, поэтому предоставит шанс Касадо и Лопесу закрепиться в стартовом составе в новом сезоне.

Марк провел 23 матча в чемпионате в прошлой кампании, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. На счету Фермина – 28 поединков, шесть забитых мячей и пять ассистов.

«Барселона» продолжает подготовку к старту чемпионата Испании и запланировала проведение турне странами Азии, где сыграет несколько товарищеских матчей в Японии и Южной Кореи.