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  4. Интерес из Англии. Флик запретил Барселоне продавать двух футболистов
Испания
04 июля 2025, 18:51 |
387
0

Интерес из Англии. Флик запретил Барселоне продавать двух футболистов

Марк Касадо и Фермин Лопес получат шанс закрепиться в стартовом составе

04 июля 2025, 18:51 |
387
0
Интерес из Англии. Флик запретил Барселоне продавать двух футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик в разговоре с руководством каталонского клуба назвал имена двух футболистов, которые не должны покинуть команду.

По информации испанской прессы опорный полузащитник Марк Касадо и атакующий полузащитник Фермин Лопес впечатлили тренерский штаб во время тренировочных сборов.

В услугах этих игроков заинтересованы гранды Английской Премьер-лиги, но Флик выступил против ухода своих подопечных. Наставник «блаугранас» доволен отношением к команде и умениями на поле от футболистов, поэтому предоставит шанс Касадо и Лопесу закрепиться в стартовом составе в новом сезоне.

Марк провел 23 матча в чемпионате в прошлой кампании, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. На счету Фермина – 28 поединков, шесть забитых мячей и пять ассистов.

«Барселона» продолжает подготовку к старту чемпионата Испании и запланировала проведение турне странами Азии, где сыграет несколько товарищеских матчей в Японии и Южной Кореи.

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Барселона Ханс-Дитер Флик Марк Касадо Фермин Лопес трансферы трансферы Ла Лиги учебно-тренировочные сборы
Николай Титюк Источник: Barca Universal
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