«Велик и амбициозен». Комментарий Таловеров после трансфера в Сток Сити
Украинский защитник перешел в «Сток Сити» из «Плимута»
Украинский защитник Максим Таловеров дал комментарий после своего трансфера в «Сток Сити»:
«Я невероятно счастлив быть здесь и носить футболку «Сток Сити».
Я всегда мечтал играть в Англии, и Чемпионшип — это сложный, но особенный дивизион.
Футбол здесь очень интенсивный, команды сильные, и я знаю, насколько велик и амбициозен этот клуб.
Я приехал сюда, чтобы усердно работать и показать нашим болельщикам, на что я способен на поле.
С нетерпением жду встречи с ними на полном стадионе, потому что именно шум болельщиков дает мне энергию и может придать всей команде дополнительный импульс».
Украинец перешел в «Сток Сити» из «Плимута». Следующий сезон Максим вместе с «гончарами» проведет в Чемпионшипе.
Ранее сообщалось о том, что стала известна сумма трансфера защитника сборной Украины.
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