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Англия
06 июля 2025, 13:40 |
454
1

«Велик и амбициозен». Комментарий Таловеров после трансфера в Сток Сити

Украинский защитник перешел в «Сток Сити» из «Плимута»

06 июля 2025, 13:40 |
454
1
«Велик и амбициозен». Комментарий Таловеров после трансфера в Сток Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Украинский защитник Максим Таловеров дал комментарий после своего трансфера в «Сток Сити»:

«Я невероятно счастлив быть здесь и носить футболку «Сток Сити».

Я всегда мечтал играть в Англии, и Чемпионшип — это сложный, но особенный дивизион.

Футбол здесь очень интенсивный, команды сильные, и я знаю, насколько велик и амбициозен этот клуб.

Я приехал сюда, чтобы усердно работать и показать нашим болельщикам, на что я способен на поле.

С нетерпением жду встречи с ними на полном стадионе, потому что именно шум болельщиков дает мне энергию и может придать всей команде дополнительный импульс».

Украинец перешел в «Сток Сити» из «Плимута». Следующий сезон Максим вместе с «гончарами» проведет в Чемпионшипе.

Ранее сообщалось о том, что стала известна сумма трансфера защитника сборной Украины.

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Максим Таловеров Сток Сити Чемпионшип чемпионат Англии по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Сток Сити
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Saar
Амбітний в чому!? Не вилетіти в Чемпіоншіп?
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