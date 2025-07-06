«Велик и амбициозен». Комментарий Таловеров после трансфера в Сток Сити

Украинский защитник Максим Таловеров дал комментарий после своего трансфера в «Сток Сити»:

«Я невероятно счастлив быть здесь и носить футболку «Сток Сити».

Я всегда мечтал играть в Англии, и Чемпионшип — это сложный, но особенный дивизион.

Футбол здесь очень интенсивный, команды сильные, и я знаю, насколько велик и амбициозен этот клуб.

Я приехал сюда, чтобы усердно работать и показать нашим болельщикам, на что я способен на поле.

С нетерпением жду встречи с ними на полном стадионе, потому что именно шум болельщиков дает мне энергию и может придать всей команде дополнительный импульс».

Украинец перешел в «Сток Сити» из «Плимута». Следующий сезон Максим вместе с «гончарами» проведет в Чемпионшипе.

Ранее сообщалось о том, что стала известна сумма трансфера защитника сборной Украины.