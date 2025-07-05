Англия05 июля 2025, 16:59 | Обновлено 05 июля 2025, 17:09
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Названа сумма трансфера защитника сборной Украины
Сток Сити заплатил за Таловерова 2 миллиона евро
05 июля 2025, 16:59 | Обновлено 05 июля 2025, 17:09
1835
1
Защитник сборной Украины Максим Таловеров сменил Плимут на Сток Сити, а клуба английского Чемпионшипа официально не назвал трансферную сумму.
Однако Transfermarkt указывает, что Сток Сити заплатил за переход Таловерова 2 миллиона евро – столько же Плимут отдал австрийскому ЛАСКу за трансфер украинца.
Максим подписал контракт на три года.
В прошлом сезона Сток завершил сезон Чемпионшипа на 18-й позиции. Эксперты не ожидают, что команда будет среди претендентов на повышение в классе.
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