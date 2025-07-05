Названа сумма трансфера защитника сборной Украины

Защитник сборной Украины Максим Таловеров сменил Плимут на Сток Сити, а клуба английского Чемпионшипа официально не назвал трансферную сумму.

Однако Transfermarkt указывает, что Сток Сити заплатил за переход Таловерова 2 миллиона евро – столько же Плимут отдал австрийскому ЛАСКу за трансфер украинца.

Максим подписал контракт на три года.

В прошлом сезона Сток завершил сезон Чемпионшипа на 18-й позиции. Эксперты не ожидают, что команда будет среди претендентов на повышение в классе.