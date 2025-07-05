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Англия
05 июля 2025, 16:59 | Обновлено 05 июля 2025, 17:09
1835
1

Названа сумма трансфера защитника сборной Украины

Сток Сити заплатил за Таловерова 2 миллиона евро

05 июля 2025, 16:59 | Обновлено 05 июля 2025, 17:09
1835
1
Названа сумма трансфера защитника сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Защитник сборной Украины Максим Таловеров сменил Плимут на Сток Сити, а клуба английского Чемпионшипа официально не назвал трансферную сумму.

Однако Transfermarkt указывает, что Сток Сити заплатил за переход Таловерова 2 миллиона евро – столько же Плимут отдал австрийскому ЛАСКу за трансфер украинца.

Максим подписал контракт на три года.

В прошлом сезона Сток завершил сезон Чемпионшипа на 18-й позиции. Эксперты не ожидают, что команда будет среди претендентов на повышение в классе.

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Максим Таловеров Сток Сити Плимут трансферы Чемпионшип
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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С Таловеровым через пару лет АПЛ выиграет Сток Сити, и Таловеров выиграет Золотой мяч 
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