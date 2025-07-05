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  4. Цуканов, Огарков, Баглай. Шахтер назвал заявку на первый раунд Лиги Европы
Лига Европы
05 июля 2025, 12:47 |
283
1

Цуканов, Огарков, Баглай. Шахтер назвал заявку на первый раунд Лиги Европы

10 июля подопечные Арды Турана сыграют против финского «Ильвеса»

05 июля 2025, 12:47 |
283
1
Цуканов, Огарков, Баглай. Шахтер назвал заявку на первый раунд Лиги Европы
ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» опубликовал список игроков, которые примут участие в играх первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА 2025/26.

Уже 10 июля подопечные Арды Турана сыграют против финского клуба «Ильвес». Второй поединок этого противостояния состоится 17 июля на гостевой арене.

«Горняки» рассчитывают на 29 футболистов – шанс сыграть в Лиге Европы получили и молодые воспитанники клубной академии – Ростислав Баглай, Николай Огарков, Виктор Цуканов и Антон Глущенко.

Заявка донецкого «Шахтера» на матч Лиги Европы против «Ильвеса»:

Вратари: 23. Кирилл Фесюн, 31. Дмитрий Ризнык, 34. Ростислав Баглай*

Защитники: 5. Валерий Бондарь, 12. Георгий Гочолеишвили, 13. Педро Энрике, 16. Иракли Азаров, 17. Винисиус Тобиас, 18. Алаа Грам, 22. Николай Матвиенко, 26. Ефим Конопля, 65. Николай Огарков*, 74. Марьян Фарина.

Полузащитники: 6. Марлон Гомес, 8. Дмитрий Крыськив, 9. Марьян Швед, 10. Георгий Судаков, 11. Кевин, 20. Антон Глущенко*, 21. Артем Бондаренко, 24. Виктор Цуканов*, 27. Олег Очеретько, 29. Егор Назарина, 30. Алиссон, 38. Педриньо, 39. Невертон

Нападающие: 2. Лассина Траоре, 7. Эгиналду, 19. Кауан Элиас

Звездочкой отмечены футболисты, заявленные по списку B. «Шахтер» продолжает готовиться к старту в Лиге Европы и накануне в товарищеском матче одолел хорватский клуб со счетом 1:0.

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Шахтер Донецк заявка Лассина Траоре Марьян Швед Николай Матвиенко Егор Назарина Валерий Бондарь Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Ефим Конопля Дмитрий Ризнык Артем Бондаренко Олег Очеретько Георгий Судаков Дмитрий Крыськив Винисиус Тобиас Кирилл Фесюн Марьян Фарина Гиорги Гочолеишвили Кевин (Шахтер) Эгиналду Иракли Азаров Невертон Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра) Виктор Цуканов Николай Огарков Марлон Гомес Антон Глущенко Ростислав Баглай Алаа Грам Кауан Элиас Алиссон Сантана Лига Европы Арда Туран
Николай Титюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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Artem_Ponomar
чекаємо впевненої перемоги від Шахтаря в першому матчі, щоб вже вирішити всі питання
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