Цуканов, Огарков, Баглай. Шахтер назвал заявку на первый раунд Лиги Европы

Донецкий «Шахтер» опубликовал список игроков, которые примут участие в играх первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА 2025/26.

Уже 10 июля подопечные Арды Турана сыграют против финского клуба «Ильвес». Второй поединок этого противостояния состоится 17 июля на гостевой арене.

«Горняки» рассчитывают на 29 футболистов – шанс сыграть в Лиге Европы получили и молодые воспитанники клубной академии – Ростислав Баглай, Николай Огарков, Виктор Цуканов и Антон Глущенко.

Заявка донецкого «Шахтера» на матч Лиги Европы против «Ильвеса»:

Вратари: 23. Кирилл Фесюн, 31. Дмитрий Ризнык, 34. Ростислав Баглай*

Защитники: 5. Валерий Бондарь, 12. Георгий Гочолеишвили, 13. Педро Энрике, 16. Иракли Азаров, 17. Винисиус Тобиас, 18. Алаа Грам, 22. Николай Матвиенко, 26. Ефим Конопля, 65. Николай Огарков*, 74. Марьян Фарина.

Полузащитники: 6. Марлон Гомес, 8. Дмитрий Крыськив, 9. Марьян Швед, 10. Георгий Судаков, 11. Кевин, 20. Антон Глущенко*, 21. Артем Бондаренко, 24. Виктор Цуканов*, 27. Олег Очеретько, 29. Егор Назарина, 30. Алиссон, 38. Педриньо, 39. Невертон

Нападающие: 2. Лассина Траоре, 7. Эгиналду, 19. Кауан Элиас

Звездочкой отмечены футболисты, заявленные по списку B. «Шахтер» продолжает готовиться к старту в Лиге Европы и накануне в товарищеском матче одолел хорватский клуб со счетом 1:0.