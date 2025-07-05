Мадридский Реал согласился продать трех талантливых футболистов после КЧМ

Мадридский «Реал» продолжает подготовку к новому сезону и работает над формированием состава – руководство планирует избавиться от некоторых футболистов.

По информации испанской прессы, «сливочные» решили продать трех перспективных и талантливых игроков после завершения клубного чемпионата мира.

Мадридский коллектив покинут левый защитник Юссуф Энрике, центральный полузащитник Чема Андерс и левый вингер Виктор Муньос. Тренерский штаб «сливочных» не сможет гарантировать этим футболистам игровое время в первой команде, поэтому они покинут «Реал».

Чема планирует перебраться в «Леванте», Муньос подпишет контракт с «Осасуной», а в услугах Энрике заинтересован «Алавес». Руководство королевского клуба намерено завершить эти сделки после КЧМ, когда команда вернется из США.

Ранее сообщалось, что вингер «Реала» Винисиус приостановил переговоры с командой о продлении контракта.