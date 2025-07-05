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  4. Мадридский Реал согласился продать трех талантливых футболистов после КЧМ
Испания
05 июля 2025, 12:19 |
1197
0

Мадридский Реал согласился продать трех талантливых футболистов после КЧМ

Чема, Энрике и Муньос не смогут рассчитывать на игровое время в первой команде

05 июля 2025, 12:19 |
1197
0
Мадридский Реал согласился продать трех талантливых футболистов после КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Чема Андерс

Мадридский «Реал» продолжает подготовку к новому сезону и работает над формированием состава – руководство планирует избавиться от некоторых футболистов.

По информации испанской прессы, «сливочные» решили продать трех перспективных и талантливых игроков после завершения клубного чемпионата мира.

Мадридский коллектив покинут левый защитник Юссуф Энрике, центральный полузащитник Чема Андерс и левый вингер Виктор Муньос. Тренерский штаб «сливочных» не сможет гарантировать этим футболистам игровое время в первой команде, поэтому они покинут «Реал».

Чема планирует перебраться в «Леванте», Муньос подпишет контракт с «Осасуной», а в услугах Энрике заинтересован «Алавес». Руководство королевского клуба намерено завершить эти сделки после КЧМ, когда команда вернется из США.

Ранее сообщалось, что вингер «Реала» Винисиус приостановил переговоры с командой о продлении контракта.

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Николай Титюк Источник: DefensaCentral
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