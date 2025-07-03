Переговоры мадридского Реала и одного из лидеров клуба зашли в тупик

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор приостановил контакты с руководством команды о продлении сотрудничества. По информации испанской прессы переговоры сторон «зашли в тупик».

Контракт бразильского вингера с королевским клубом истекает в июне 2027 года, но на данном этапе футболист отказывается подписывать новое соглашение. Причина – Винисиус хочет сам управлять своей карьерой и выбирать команду, в которой может продолжить карьеру.

По нынешним условиям, в контракте игрока прописана клаусула в размере один миллиард евро. Бразилец решил доиграть два года в составе «Реала» и только тогда определяться со своим будущим.

Руководство «Реала» прекратило попытки продлить сотрудничество, но надеется, что Винисиус изменит свое мнение в ближайшее время и останется в Мадриде еще на пять или шесть лет.

На данный момент футболист выступает на клубном чемпионате мира, где провел четыре матча – забил один гол и отдал одну результативную передачу. 5 июля испанский клуб сыграет на стадии четвертьфинала против дортмундской «Боруссии».