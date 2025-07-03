Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Переговоры мадридского Реала и одного из лидеров клуба зашли в тупик
Испания
03 июля 2025, 13:38 |
551
1

Переговоры мадридского Реала и одного из лидеров клуба зашли в тупик

Винисиус Жуниор на данном этапе не планирует продлевать контракт со «сливочными»

03 июля 2025, 13:38 |
551
1
Переговоры мадридского Реала и одного из лидеров клуба зашли в тупик
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор приостановил контакты с руководством команды о продлении сотрудничества. По информации испанской прессы переговоры сторон «зашли в тупик».

Контракт бразильского вингера с королевским клубом истекает в июне 2027 года, но на данном этапе футболист отказывается подписывать новое соглашение. Причина – Винисиус хочет сам управлять своей карьерой и выбирать команду, в которой может продолжить карьеру.

По нынешним условиям, в контракте игрока прописана клаусула в размере один миллиард евро. Бразилец решил доиграть два года в составе «Реала» и только тогда определяться со своим будущим.

Руководство «Реала» прекратило попытки продлить сотрудничество, но надеется, что Винисиус изменит свое мнение в ближайшее время и останется в Мадриде еще на пять или шесть лет.

На данный момент футболист выступает на клубном чемпионате мира, где провел четыре матча – забил один гол и отдал одну результативную передачу. 5 июля испанский клуб сыграет на стадии четвертьфинала против дортмундской «Боруссии».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи отпустило защитника на год в аренду в клуб Ла Лиги
Экс-игрок сборной Украины продолжит карьеру во втором дивизионе Бельгии
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный одноклубник Трубина завершил карьеру. Но есть нюанс
Реал Мадрид Винисиус Жуниор продление контракта
Николай Титюк Источник: FootballTransfers
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шок: Аль-Шейх сделал громкий анонс. Он нашел Усику нового соперника
Бокс | 03 июля 2025, 07:35 11
Шок: Аль-Шейх сделал громкий анонс. Он нашел Усику нового соперника
Шок: Аль-Шейх сделал громкий анонс. Он нашел Усику нового соперника

Турки анонсировал возвращение Тайсона Фьюри

КОСТЮК: «Начинается американская хардовая серия. Я хочу идти и играть»
Теннис | 03 июля 2025, 10:57 5
КОСТЮК: «Начинается американская хардовая серия. Я хочу идти и играть»
КОСТЮК: «Начинается американская хардовая серия. Я хочу идти и играть»

Вторая ракетка Украины пообщалась с украинскими журналистами

АПЛ: «Футбол потерял чемпиона, которого будет вечно не хватать»
Футбол | 03.07.2025, 12:59
АПЛ: «Футбол потерял чемпиона, которого будет вечно не хватать»
АПЛ: «Футбол потерял чемпиона, которого будет вечно не хватать»
Стало известно, кто в Украине покажет реванш Усика и Дюбуа
Бокс | 02.07.2025, 14:26
Стало известно, кто в Украине покажет реванш Усика и Дюбуа
Стало известно, кто в Украине покажет реванш Усика и Дюбуа
Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе
Футбол | 03.07.2025, 11:17
Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе
Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Та вже б продали його, чи що
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Искусственный интеллект определил победителя поединка Усик – Дюбуа 2
Искусственный интеллект определил победителя поединка Усик – Дюбуа 2
02.07.2025, 09:30 2
Бокс
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. На кого выйдет Реал в четвертьфинале?
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. На кого выйдет Реал в четвертьфинале?
02.07.2025, 00:23
Футбол
Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
02.07.2025, 08:26 15
Футбол
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
01.07.2025, 08:18 2
Бокс
Руководство ПСЖ и Луис Энрике приняли решение по Забарному
Руководство ПСЖ и Луис Энрике приняли решение по Забарному
02.07.2025, 15:33 7
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Мне жаль, но ты не будешь играть в стартовом составе Реала»
Хаби АЛОНСО: «Мне жаль, но ты не будешь играть в стартовом составе Реала»
01.07.2025, 22:22 1
Футбол
Сетка плей-офф КЧМ-2025. Стали известны все четвертьфинальные пары
Сетка плей-офф КЧМ-2025. Стали известны все четвертьфинальные пары
02.07.2025, 06:50 4
Футбол
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
01.07.2025, 09:00
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем