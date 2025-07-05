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Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 13:06 |
295
0

Наставник команды УПЛ сообщил, каким будет бюджет клуба

Главный тренер Кудровки Василий Баранов верит президенту и генеральному директору

05 июля 2025, 13:06 |
295
0
Наставник команды УПЛ сообщил, каким будет бюджет клуба
uafc. Василий Баранов

Дебютант Премьер-лиги «Кудровка» готовится к своему историческому первому сезону в элитном дивизионе. В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua наставник команды Василий Баранов рассказал, каким будет бюджет клуба на предстоящий чемпионат.

– Чуть ли не каждый журналист интересуется бюджетом клуба. –сказал Баранов. – Он у нас будет таким, как будет. Важно, чтобы игроки были экипированы, можно было проводить качественные сборы. Уверен, что наш президент и генеральный директор сделают так, чтобы на данном этапе было комфортно для команды. У нас нет больших задолженностей перед игроками. Все идет в штатном режиме.

Напомним, что по итогам минувшего чемпионата в первой лиге «Кудровка» заняла четвертое место. А в переходных матчах за право выступать в УПЛ подопечные Василия Баранова переиграли полтавскую «Ворсклу».

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Василий Баранов Кудровка Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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