MLS. Лос-Анджелес Гэлакси разбил Ванкувер, Канзас-Сити сотворил сенсацию

В ночь с 4 на 5 июля состоялось три матча регулярного чемпионата MLS. Команды обрадовали фанатов результативным футболом, а Канзас-Сити вообще создал сенсацию.

В первом матче игрового дня ФК Даллас на домашнем стадионе встречался с Миннесотой Юнайтед. Команды активно начали поединок, создавая много моментов у ворот друг друга. Счет во встрече открыл защитник гостей Карлос Харви на 35-й минуте матча. Энтони Марканыч удвоил преимущество гостей на 58 минуте игры, а хозяева смогли забить только гол престижа – на 73 минуте отличился Логан Фаррингтон.

Второй матч игрового дня подарил фанатам сенсацию. Спортинг Канзас-Сити неожиданно обыграл Колорадо Репидс. Уже на 4-й минуте игры голом отличился Деян Йовельич. У хозяев был шанс сравнять счет, но Джордж Михайлович не реализовал пенальти на 31 минуте матча. Во втором тайме Эрик Томми снова забил в ворота Колорадо, отличившись на 53-й минуте игры. Хозяева смогли лишь на гол престижа – Рафаэль Наварро на 89 минуте игры.

В заключительном матче игрового дня Лос-Анджелес Гэлакси уверенно разгромил Ванкувер на домашнем стадионе. Матеус Максимо открыл счет во встрече уже на второй минуте матча. Во втором тайме хозяева забили еще дважды: Джозеф Пейнтсил оформил дубль, поразив ворота соперника на 60 и 77 минутах игры.

MLS. Регулярный чемпионат. Суббота, 5 июля.

Даллас – Миннесота Юнайтед – 1:2

Голы: Фаррингтон, 73 –¦Харви, 35, Марканыч, 58.

Колорадо Рэпидс – Спортинг Канзас-Сити – 1:2

Голы: Наварро, 89 – Йовелич, 4, Томми, 53

Лос-Анджелес Гэлакси – Ванкувер – 3:0

Голы: Максименто, 2, Пейнтсил, 60, 77