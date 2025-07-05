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Клубный чемпионат мира
05 июля 2025, 12:01 | Обновлено 05 июля 2025, 12:02
215
0

«Поздравил всех». Пресс-конференция Индзаги после игры с Флуминенсе

Итальянский коуч прокомментировал четвертьфинал клубного чемпионата мира

05 июля 2025, 12:01 | Обновлено 05 июля 2025, 12:02
215
0
«Поздравил всех». Пресс-конференция Индзаги после игры с Флуминенсе
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Итальянский тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги дал пресс-конференцию после четвертьфинала клубного чемпионата мира, в котором его команда уступила «Флуминенсе» со счетом 2:1:

«Матч был равным и захватывающим, и соперник решил его во втором тайме. Поздравляю бразильскую команду с выходом в следующий раунд».

«Есть некоторые внешние события, которые повлияли на игроков «Аль-Хилаля» в матче против «Флуминенсе», и я не хочу вдаваться в подробности. Поздравляю своих игроков с героическим выступлением как в сегодняшнем матче, так и в турнире в целом».

«Я горжусь тем, что тренирую «Аль-Хилаль», и горжусь всеми игроками команды. Я поздравил всех игроков без исключения с прекрасным уровнем, который они продемонстрировали на Клубном чемпионате мира».

Ранее сообщалось о том, что назван лучший игрок в матче КЧМ между «Флуминенсе» и «Аль-Хиляль».

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Флуминенсе Симоне Индзаги Аль-Хиляль клубный чемпионат мира по футболу пресс-конференция
Даниил Кирияка Источник
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