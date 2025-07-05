«Поздравил всех». Пресс-конференция Индзаги после игры с Флуминенсе

Итальянский тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги дал пресс-конференцию после четвертьфинала клубного чемпионата мира, в котором его команда уступила «Флуминенсе» со счетом 2:1:

«Матч был равным и захватывающим, и соперник решил его во втором тайме. Поздравляю бразильскую команду с выходом в следующий раунд».

«Есть некоторые внешние события, которые повлияли на игроков «Аль-Хилаля» в матче против «Флуминенсе», и я не хочу вдаваться в подробности. Поздравляю своих игроков с героическим выступлением как в сегодняшнем матче, так и в турнире в целом».

«Я горжусь тем, что тренирую «Аль-Хилаль», и горжусь всеми игроками команды. Я поздравил всех игроков без исключения с прекрасным уровнем, который они продемонстрировали на Клубном чемпионате мира».

Ранее сообщалось о том, что назван лучший игрок в матче КЧМ между «Флуминенсе» и «Аль-Хиляль».