«Поздравил всех». Пресс-конференция Индзаги после игры с Флуминенсе
Итальянский коуч прокомментировал четвертьфинал клубного чемпионата мира
Итальянский тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги дал пресс-конференцию после четвертьфинала клубного чемпионата мира, в котором его команда уступила «Флуминенсе» со счетом 2:1:
«Матч был равным и захватывающим, и соперник решил его во втором тайме. Поздравляю бразильскую команду с выходом в следующий раунд».
«Есть некоторые внешние события, которые повлияли на игроков «Аль-Хилаля» в матче против «Флуминенсе», и я не хочу вдаваться в подробности. Поздравляю своих игроков с героическим выступлением как в сегодняшнем матче, так и в турнире в целом».
«Я горжусь тем, что тренирую «Аль-Хилаль», и горжусь всеми игроками команды. Я поздравил всех игроков без исключения с прекрасным уровнем, который они продемонстрировали на Клубном чемпионате мира».
Ранее сообщалось о том, что назван лучший игрок в матче КЧМ между «Флуминенсе» и «Аль-Хиляль».
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