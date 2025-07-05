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Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 12:01 |
43
0

Оболонь подпишет контракт с чемпионом мира U-20

Полузащитник Максим Чех присоединится к киевскому клубу на правах свободного агента

05 июля 2025, 12:01 |
43
0
Оболонь подпишет контракт с чемпионом мира U-20
ФК Карпаты Львов. Максим Чех

Полузащитник львовских «Карпат» и бывший футболист сборной Украины U-21 Максим Чех определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

По информации источника, 26-летний игрок договорился о сотрудничестве с киевской «Оболонью». Клуб Премьер-лиги намерен подписать Чеха, чтобы усилить позицию в центре поля. Он перейдет в команду на правах свободного агента.

Напомним, «пивовары» после завершения сезона 2024/25 потеряли Вадима Витенчука, который перебрался в черновицкую «Буковину». Тренерский штаб «Оболони» надеется, что Чех сможет усилить полузащиту накануне старта новой кампании.

Максим является воспитанником донецкого «Шахтера», также играл за «Мариуполь» и азербайджанский «Сабаил. В прошлом сезоне полузащитник не сыграл ни единого матча за первую команду «Карпат», а зимой был переведен в молодежный состав «львов».

Чех является чемпионом мира U-20 в составе сборной Украины, которую возглавлял Александр Петраков. Ориентировочная стоимсоть футболиста составляет 100 тысяч евро.

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Карпаты Львов Оболонь Киев Максим Чех Вадим Витенчук трансферы трансферы УПЛ свободный агент ТаТоТаке
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
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