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Клубный чемпионат мира
05 июля 2025, 09:52 |
137
0

Чем запомнился второй четвертьфинал клубного чемпионата мира?

Челси победил Палмейрас и в полуфинале снова сыграет против команды из Бразилии

05 июля 2025, 09:52 |
137
0
Чем запомнился второй четвертьфинал клубного чемпионата мира?
Getty Images/Global Images Ukraine.

Во втором четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира Челси победил Палмейрас со счетом 2:1.

Челси впервые с сезона 2018/19 одержал 39 побед во всех турнирах.

Эстевао стал вторым самым молодым автором гола на турнире:

  • 18 лет и 49 дней – Родриго Мора (Порту)
  • 18 лет и 71 день – Эстевао (Палмейрас)

Также Эстевао стал 21-м бразильским бомбардиром на текущем чемпионате.

Бразильский голкипер Палмейраса Вевертон стал 9-м автором автогола на турнире.

В полуфинале Челси встретится с Флуминенсом. Для англичан это будет уже третий матч на чемпионате против команды из Бразилии. Первыми двумя соперниками были Фламенго на групповом этапе и Палмейрас в сегодняшнем четвертьфинале.

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Челси Палмейрас клубный чемпионат мира по футболу статистика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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