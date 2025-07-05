Чем запомнился второй четвертьфинал клубного чемпионата мира?

Во втором четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира Челси победил Палмейрас со счетом 2:1.

Челси впервые с сезона 2018/19 одержал 39 побед во всех турнирах.

Эстевао стал вторым самым молодым автором гола на турнире:

18 лет и 49 дней – Родриго Мора (Порту)

18 лет и 71 день – Эстевао (Палмейрас)

Также Эстевао стал 21-м бразильским бомбардиром на текущем чемпионате.

Бразильский голкипер Палмейраса Вевертон стал 9-м автором автогола на турнире.

В полуфинале Челси встретится с Флуминенсом. Для англичан это будет уже третий матч на чемпионате против команды из Бразилии. Первыми двумя соперниками были Фламенго на групповом этапе и Палмейрас в сегодняшнем четвертьфинале.