Чем запомнился второй четвертьфинал клубного чемпионата мира?
Челси победил Палмейрас и в полуфинале снова сыграет против команды из Бразилии
Во втором четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира Челси победил Палмейрас со счетом 2:1.
Челси впервые с сезона 2018/19 одержал 39 побед во всех турнирах.
Эстевао стал вторым самым молодым автором гола на турнире:
- 18 лет и 49 дней – Родриго Мора (Порту)
- 18 лет и 71 день – Эстевао (Палмейрас)
Также Эстевао стал 21-м бразильским бомбардиром на текущем чемпионате.
Бразильский голкипер Палмейраса Вевертон стал 9-м автором автогола на турнире.
В полуфинале Челси встретится с Флуминенсом. Для англичан это будет уже третий матч на чемпионате против команды из Бразилии. Первыми двумя соперниками были Фламенго на групповом этапе и Палмейрас в сегодняшнем четвертьфинале.
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