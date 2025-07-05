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Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 11:16 |
658
2

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Премьер-лиги наказан за нарушение при аттестации

«Полтава» заплатит штраф за предоставление недостоверной информации

05 июля 2025, 11:16 |
658
2
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Премьер-лиги наказан за нарушение при аттестации
СК Полтава

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) принял решение оштрафовать дебютанта Премьер-лиги. Футбольный клуб «Полтава» предоставил недостоверную информацию при прохождении аттестации.

«Рассмотрев заявление административного подразделения по аттестации футбольных клубов Центра футбольного образования и лидерства относительно возможного нарушения требований системы аттестации СК «Полтава», обязал клуб заплатить обязательный денежный взнос в размере 400 000 (четыреста тысяч) гривен (за предоставление недостоверной информации во время официальной информации)», – сообщили на официальном сайте УАФ.

Ранее генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко сообщал:

«СК «Полтава» предоставил недостаточно корректные документы, и специалист, который давал этот отчет, допустил ошибку. Соответствующие лица, которые это делали, будут привлечены к ответственности за эти действия.

Участие «Полтавы» в Премьер-лиге не находится под угрозой. Они получили аттестат для участия в соревнованиях, команду приняли в состав УПЛ. Проблема именно в документах».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава КДК УАФ штрафы
Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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yarchumak8
Цікаво, чи протримаються всю дистанцію в УПЛ 
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0
Дядько з села хильнувший трохи горілочки
Ми з кумом тоже покарені, баба Люба в ларьку не дає за свій щот.
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-1
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