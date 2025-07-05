На сборах в Словении 4 июля донецкий «Шахтер» провел контрольный матч с хорватской «Горицей» (1:0).

Турецкий коуч Арда Туран провел первый, хоть пока и неофициальный, матч во главе команды «горняков».

На 51-й минуте Очеретько сыграл налево на Педро Энрике, тот навесил на линию вратарской, откуда Эгиналду головой поразил ворота соперника (1:0).

«Шахтер» победил «Горицу» (1:0) в первом контрольном матче под руководством Арды Турана.

6 июля «горняков» ждет следующий спарринг – с чешским «Словацко». Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Товарищеский матч. 4 июля 2025

Брдо (Словения), спорткомплекс Brdo Elegance Hotel, 100 зрителей

Шахтер (Донецк, Украина) – Горица (Велика Горица, Хорватия) – 1:0

Гол: Эгиналду, 51

ФОТО. Арда Туран дебютировал на посту главного тренера Шахтера