ВИДЕО. Коул Палмер открыл счет для Челси в матче КЧМ с Палмейрасом

5 июля в 04:00 проходит матч 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Бразильский «Палмейрас» и английский «Челси» играют на арене Лінкольн Файненшел Филд в Филадельфии.

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Победитель матча в полуфинале сыграет против бразильского клуба Флуминенсе.

На 16-й минуте Коул Палмер открыл счет для Челси в матче с Палмейрасом (1:0).

ГОЛ! 0:1. Коул Палмер, 16 мин