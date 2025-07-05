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Клубный чемпионат мира
05 июля 2025, 04:32 | Обновлено 05 июля 2025, 04:44
156
0

ВИДЕО. Коул Палмер открыл счет для Челси в матче КЧМ с Палмейрасом

На 16-й минуте английская команда получила перевес в счете в игре 1/4 финала

05 июля 2025, 04:32 | Обновлено 05 июля 2025, 04:44
156
0
ВИДЕО. Коул Палмер открыл счет для Челси в матче КЧМ с Палмейрасом
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июля в 04:00 проходит матч 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Бразильский «Палмейрас» и английский «Челси» играют на арене Лінкольн Файненшел Филд в Филадельфии.

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Победитель матча в полуфинале сыграет против бразильского клуба Флуминенсе.

На 16-й минуте Коул Палмер открыл счет для Челси в матче с Палмейрасом (1:0).

ГОЛ! 0:1. Коул Палмер, 16 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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