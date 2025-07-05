Клубный чемпионат мира05 июля 2025, 04:32 | Обновлено 05 июля 2025, 04:44
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ВИДЕО. Коул Палмер открыл счет для Челси в матче КЧМ с Палмейрасом
На 16-й минуте английская команда получила перевес в счете в игре 1/4 финала
05 июля 2025, 04:32 | Обновлено 05 июля 2025, 04:44
156
0
5 июля в 04:00 проходит матч 1/4 финала клубного чемпионата мира.
Бразильский «Палмейрас» и английский «Челси» играют на арене Лінкольн Файненшел Филд в Филадельфии.
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Победитель матча в полуфинале сыграет против бразильского клуба Флуминенсе.
На 16-й минуте Коул Палмер открыл счет для Челси в матче с Палмейрасом (1:0).
ГОЛ! 0:1. Коул Палмер, 16 мин
⚽️ COLE PALMER STRIKES!— DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025
Composure. Class. @ChelseaFC take the lead! 🔵🔥 pic.twitter.com/jIbchs9Mf2
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