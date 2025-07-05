Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала клубного чемпионата мира 5 июля в 23:00
5 июля состоится матч 1/4 финала клубный чемпионат мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Боруссия Дортмунд (Германия).
Поединок пройдет на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Победитель противостояния в полуфинале КЧМ-2025 сыграет либо против ПСЖ (Франция), либо против Баварии (Германия).
В заявке королевского клуба есть украинский голкипер Андрей Лунин. Во всех предыдущих матчах сливочных на клубном мундиале ворота команды защищал Тибо Куртуа.
Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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