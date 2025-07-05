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Клубный чемпионат мира
Реал Мадрид
05.07.2025 23:00 - : -
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
05 июля 2025, 04:14 |
55
0

Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала клубного чемпионата мира 5 июля в 23:00

05 июля 2025, 04:14 |
55
0
Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

5 июля состоится матч 1/4 финала клубный чемпионат мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Боруссия Дортмунд (Германия).

Поединок пройдет на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель противостояния в полуфинале КЧМ-2025 сыграет либо против ПСЖ (Франция), либо против Баварии (Германия).

В заявке королевского клуба есть украинский голкипер Андрей Лунин. Во всех предыдущих матчах сливочных на клубном мундиале ворота команды защищал Тибо Куртуа.

Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд
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Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Реал - Боруссия Д смотреть онлайн Андрей Лунин клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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