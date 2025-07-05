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  4. Где смотреть матч 1/4 финала клубного чемпионата мира Реал – Боруссия Д
Клубный чемпионат мира
05 июля 2025, 03:59 |
10
0

Где смотреть матч 1/4 финала клубного чемпионата мира Реал – Боруссия Д

Поединок состоится 5 июля в 23:00 по Киеву

05 июля 2025, 03:59 |
10
0
Где смотреть матч 1/4 финала клубного чемпионата мира Реал – Боруссия Д
Коллаж Sport.ua

5 июля мадридский Реал (Испания) и дортмундская Боруссия (Германия) проведут очное противостояние в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025.

Коллективы сыграют на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром поединка пройдет бразильский судья Рамон Абаттипо. Победитель встречи в полуфинале сыграет либо с ПСЖ, либо с Баварией.

В системе королевского клуба находится украинский голкипер Андрей Лунин.

Где смотреть матч 1/4 финала клубного чемпионата мира Реал – Боруссия Д

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Реал - Боруссия Д где смотреть клубный чемпионат мира по футболу Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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