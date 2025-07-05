Где смотреть матч 1/4 финала клубного чемпионата мира Реал – Боруссия Д
Поединок состоится 5 июля в 23:00 по Киеву
5 июля мадридский Реал (Испания) и дортмундская Боруссия (Германия) проведут очное противостояние в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025.
Коллективы сыграют на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром поединка пройдет бразильский судья Рамон Абаттипо. Победитель встречи в полуфинале сыграет либо с ПСЖ, либо с Баварией.
В системе королевского клуба находится украинский голкипер Андрей Лунин.
Где смотреть матч 1/4 финала клубного чемпионата мира Реал – Боруссия Д
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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